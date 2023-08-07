Агент РФ готувала обстріл Миколаївської області під час візиту Зеленського. Її затримали

СБУ затримала російську агентку, яка готувала обстріл Миколаївської області під час візиту туди президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

"Служба безпеки затримала інформаторку спецслужб РФ, яка напередодні нещодавньої робочої поїздки президента України в Миколаївську область збирала розвіддані про запланований візит", - йдеться в повідомленні.

Зловмисниця намагалася встановити час та перелік локацій орієнтовного маршруту глави держави на території області.

Однак співробітники СБУ завчасно здобули інформацію про розвідувально-підривну діяльність фігурантки і подбали про додаткові заходи безпеки під час візиту.

Надалі українська спецслужба продовжила документувати злочинні дії ворожої поплічниці, щоб отримати нові дані про її російських "кураторів" і отримані завдання.

Це дозволило встановити, що ворожа інформаторка мала й інші цілі. Зокрема, виявити локацію систем радіоелектронної боротьби та складів з боєприпасами ЗСУ в районі Очакова.

За наявними даними, окупанти планували використати цю інформацію для підготовки нового масованого повітряного удару по Миколаївській області.

Співробітники СБУ затримали поплічницю РФ "на гарячому" під час спроби передачі розвідданих загарбникам.

За даними слідства, зловмисницею виявилась мешканка Очакова, яка була колишньою продавчинею у військовій крамниці на території однієї із військових частин регіону.

Для збору розвідінформації вона об’їжджала територію району та знімала локації українських об’єктів.

Крім цього, вона намагалася "в темну" отримати потрібні відомості через власні зв’язки, зокрема у соціальних установах регіону.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).

Фігурантці обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою та можлива додаткова кваліфікація її злочинних дій. Зловмисниці загрожує до 12 років тюрми.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський приїжджав до Миколаївської області 27 липня. Там він, зокрема, відвідав місто Очаків.