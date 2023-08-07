Над Дніпропетровською областю сили ППО збили російський безпілотник
Над Дніпропетровською областю військові Повітряного командування "Схід" знищили російський безпілотник.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
"Ще мінус один БПЛА ворога. І знову щитом закрили регіон захисники з ПВК "Схід". Яку саме "пташку" агресора приземлили - уточнюють", - написав Лисак.
Обстріли України
Нагадаємо, востаннє РФ здійснила масовану атаку по території України 5 серпня. Спочатку у Повітряних силах повідомляли про запуск "Калібрів" з півдня, що летіли у напрямку Києва. Але в якийсь момент вони раптово повернули у напрямку Хмельницького.
Метою окупантів були "Мотор-Січ" та Хмельницький. Частину ракет ППО вдалося збити.
За словами заступниці міністра оборони України Ганни Маляр, після масованих атак по Україні з використанням дронів та ракет, окупанти взяли "паузу". При цьому, ворог може застосувати точкові обстріли та балістику.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.