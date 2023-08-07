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Над Дніпропетровською областю сили ППО збили російський безпілотник

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Дніпропетровська область, Понеділок 07 серпня 2023 09:52
Над Дніпропетровською областю сили ППО збили російський безпілотник Фото: над Дніпропетровською областю сили ППО збили російський безпілотник (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Над Дніпропетровською областю військові Повітряного командування "Схід" знищили російський безпілотник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Ще мінус один БПЛА ворога. І знову щитом закрили регіон захисники з ПВК "Схід". Яку саме "пташку" агресора приземлили - уточнюють", - написав Лисак.

Обстріли України

Нагадаємо, востаннє РФ здійснила масовану атаку по території України 5 серпня. Спочатку у Повітряних силах повідомляли про запуск "Калібрів" з півдня, що летіли у напрямку Києва. Але в якийсь момент вони раптово повернули у напрямку Хмельницького.

Метою окупантів були "Мотор-Січ" та Хмельницький. Частину ракет ППО вдалося збити.

За словами заступниці міністра оборони України Ганни Маляр, після масованих атак по Україні з використанням дронів та ракет, окупанти взяли "паузу". При цьому, ворог може застосувати точкові обстріли та балістику.

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