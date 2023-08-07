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У Миколаївській та Одеській областях вибухнули дві морські міни: подробиці

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Понеділок 07 серпня 2023 18:05
У Миколаївській та Одеській областях вибухнули дві морські міни: подробиці Фото: Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

В Одеській і Миколаївській областях сьогодні, 7 серпня, сталися детонації двох морських мін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

Миколаївська область

"На чорноморське узбережжя Миколаївської області штормове море винесло чергову морську міну", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що над ліквідацією небезпеки працювали фахівці Сил оборони.

"Шляхом контрольованого підриву міну знищено", - додали в Оперативному командуванні.

Одеська область

Також Одеська міська рада повідомила, що до чорноморського узбережжя Одеської області пообіді штормом несло ще одну міну.

Вона самовільно здетонувала у відкритому морі. Вибух зафіксували Сили оборони на відстані понад кілометр від урізу води.

Мінна небезпека у Чорному морі

Українцям нагадують, що мінна небезпека в прибережних водах та вздовж узбережжя Чорного моря значно посилюється саме за штормової погоди.

"З початку року це щонайменше 31 міна, яку виявляють Сили оборони в прибережних водах Чорного моря. Не завжди фахівці встигають контрольовано знешкодити такий морський "сюрприз", часто з об’єктивних причин міни вибухають від зіткнення з іншими предметами просто у воді або в процесі викиду на узбережжя", - додали у Командуванні.

Нещодавно в Одеській області здетонували дві морські міни. Унаслідок цього постраждав дачний будинок.

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