У Миколаївській та Одеській областях вибухнули дві морські міни: подробиці
В Одеській і Миколаївській областях сьогодні, 7 серпня, сталися детонації двох морських мін.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".
Миколаївська область
"На чорноморське узбережжя Миколаївської області штормове море винесло чергову морську міну", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що над ліквідацією небезпеки працювали фахівці Сил оборони.
"Шляхом контрольованого підриву міну знищено", - додали в Оперативному командуванні.
Одеська область
Також Одеська міська рада повідомила, що до чорноморського узбережжя Одеської області пообіді штормом несло ще одну міну.
Вона самовільно здетонувала у відкритому морі. Вибух зафіксували Сили оборони на відстані понад кілометр від урізу води.
Мінна небезпека у Чорному морі
Українцям нагадують, що мінна небезпека в прибережних водах та вздовж узбережжя Чорного моря значно посилюється саме за штормової погоди.
"З початку року це щонайменше 31 міна, яку виявляють Сили оборони в прибережних водах Чорного моря. Не завжди фахівці встигають контрольовано знешкодити такий морський "сюрприз", часто з об’єктивних причин міни вибухають від зіткнення з іншими предметами просто у воді або в процесі викиду на узбережжя", - додали у Командуванні.
Нещодавно в Одеській області здетонували дві морські міни. Унаслідок цього постраждав дачний будинок.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.