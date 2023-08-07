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Росіяни обстріляли хімічними боєприпасами село під Оріховим, - Тарнавський

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Новоданилівка, Понеділок 07 серпня 2023 15:16
Росіяни обстріляли хімічними боєприпасами село під Оріховим, - Тарнавський Фото: Олександр Тарнавський (facebook com PresscentrTavria)
Автор: Дмитро Браславський

Російські війська вчора, 6 серпня, за допомогою хімічних боєприпасів обстріляли район села Новоданилівка в Запорізькій області.

Про це заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, повідомляє РБК-Україна.

Зазначається, що ворог в порушення всіх конвенцій здійснив 2 артилерійських обстріли з РСЗВ боєприпасами, які містять хімічну речовину (імовірно хлорпікрин).

Це відбулось в районі села Новоданилівка, яке розташоване поряд з містом Оріхів. Тарнавський повідомив, що внаслідок цього обстрілу люди не постраждали.

Росіяни обстріляли хімічними боєприпасами село під Оріховим, - Тарнавський

Фото: Новоданилівка (deepstatemap.live)

"Росіяни намагаються робити все, щоб зупинити наш рух. Але в них не вийде", - додав командувач.

Використання хімічної зброї під час війни в Україні

Раніше повідомлялось, що Росія активно застосовує хімічну зброю проти Сил оборони на Бахмутському напрямку.

Керівник служби зв'язків з громадськістю Командування Сил Територіальної оборони ЗСУ Олексій Дмитрашківський розповідав, що мова йде про хімічний елемент люїзит.

Також Головне управління розвідки Міністерства оборони України розповідало, що російські окупанти могли застосувати хімічну зброю на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.

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