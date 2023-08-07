Наєв обговорив зі своїм польським колегою ситуацію на кордоні з Білоруссю

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Командування Об'єднаних Сил ЗСУ.

Командувачі обговорили перспективні напрями двосторонньої співпраці, безпекову ситуацію у регіоні, а також шляхи надання допомоги Україні у відсічі збройної агресії Росії.

Під час дискусії, розглянувши комплекс питань, пов'язаних із можливими викликами та загрозами через розміщення у білорусі угруповань ПВК "Вагнер", Наєв наголосив на важливості продовження обміну інформацією та досвідом організації бойової роботи на пунктах управління.

Крім цього, командувач поділився зі своїм польським колегою особливостями практичного застосування різних видів іноземного озброєння, зазначивши про необхідність додаткового навчання підпорядкованого особового складу з експлуатації та ремонту зразків військової техніки польського виробництва.

Піотровський підтримав цю ініціативу, а також висловив повагу мужній боротьбі ЗСУ та українського народу проти Росії, запевнивши у постійному й всебічному сприянні.

Зі свого боку Наєв подякував польському колезі за значну допомогу Україні у відстоюванні своєї незалежності та свободи.

"Республіка Польща проводить потужну підтримку нашій обороноздатності, що є вагомим й незаперечним внеском у перемогу над агресором", - наголосив командувач.

"Вагнерівці" у Білорусі

Після невдалого заколоту ватажка ПВК "Вагнера" Євгенія Пригожина, частина його бойовиків була передислокована до Білорусі. Найманців розташували у наметовому містечку.

Українські прикордонники наголошують, що бойовики у Білорусі поки що не становлять загрози для України, але не виключаються провокації.

Тим часом жителі польського села Біловеж 1 серпня заявили про переліт двох білоруських літаків Мі-24 та Мі-8 над їх будинками. Спочатку Варшава заперечувала цей факт, однак пізніше підтвердила порушення кордону. Також Польща проінформувала про інцидент НАТО.