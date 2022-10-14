Нові системи ППО для України та транш від МВФ: новини за 13 жовтня

Україна отримала 1,3 млрд доларів екстреного фінансування від МВФ

В Україну надійшло 1,3 млрд доларів додаткового екстреного фінансування Міжнародного валютного фонду. Крім того, Україна розраховує на нову спеціальну програму наступного року.

Кошти будуть спрямовані на фінансування першочергових потреб: посилення обороноздатності, виплату пенсій, соціальні програми та підтримку економіки. Загалом МВФ надав Україні 2,7 млрд доларів із початку повномасштабної війни.

ПАРЄ схвалила резолюцію щодо визнання російського режиму терористичним

Парламентська асамблея Ради Європи стала першою міжнародною організацією, яка визнала нинішній російський режим терористичним.

Відповідну резолюцію під назвою "Подальша ескалація агресії Російської Федерації проти України" підтримали 99 делегатів, один утримався.

Згідно з документом, російський режим – терористичний. Слід зазначити, що це потужний сигнал, який наближає момент визнання РФ країною-спонсором тероризму.

ЄС планує збільшити військову допомогу Україні до понад 3 млрд євро

Євросоюз вже наступного тижня має намір узгодити новий транш військової допомоги для України та збільшити підтримку до понад 3 млрд євро.

"Я проінформую країни-члени НАТО, що ми маємо намір прийняти, сподіваюся, наступного понеділка в Люксембурзі новий транш нашої військової підтримки для українських Збройних сил. Ця сума досягне більш як 3 млрд євро коштом ресурсів Європейського фонду світу. Я також проінформую їх про установу військової тренувальної місії для підтримки української армії", - заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

За його словами, Євросоюз на тлі провокацій з боку Росії залишається вірним своєму рішенню продовжувати надавати допомогу Україні стільки, скільки знадобиться, і в потрібних обсягах.

Нідерланди виділять Україні 70 млн євро на ремонт систем опалення

Нідерланди оголосили про виділення 70 млн євро на ремонт систем опалення, водопроводів та будинків в Україні.

"З наближенням зими проблеми для українців тільки загострюються. Будинки, водопроводи та системи опалення потребують термінового ремонту. Повідомила Світовому банку, що я вже надаю 70 мільйонів євро від імені Нідерландів спеціально для цієї зими", - заявила міністр внутрішньої торгівлі та розвитку співробітництва Нідерландів Лише Шрайнемахер.

Так, суму буде виділено через фонд Світового банку, який було спеціально створено для проходження Україною зимового сезону.

Україна повернула з полону ще 20 військових

13 жовтня, було проведено черговий обмін полоненими. Внаслідок цього вдалося звільнити 20 захисників України. Серед звільнених солдатів є люди, яких росіяни утримували в Оленівці, на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей

За наявною інформацією, вдалося звільнити з полону 20 людей. Серед них 14 воїнів ЗСУ, 4 бійці ТрО, один нацгвардієць та військовослужбовець ВМС. Звільнені з полону вже проходять медичний огляд. Також російське Міністерство оборони повідомляло, що у рамках обміну їм вдалося повернути 20 російських військових.

Прогноз погоди на п'ятницю.

За даними синоптиків, сьогодні на всій території нашої держави буде суха погода із мінливою хмарністю. Вночі та вранці місцями туман. Вітер змінний зі швидкістю 3-8 м/с.

Вдень стовпчики термометрів покажуть у середньому +11...+16 градусів. Вночі температура повітря загалом +2...+7 градусів. У столиці та Київській області сьогодні також без дощів, можливий туман. Вітер хмарно з проясненнями, 3-8 м/с.