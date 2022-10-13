Росіяни замінували майже всі місця масових поховань українців, - МВС

Російські війська замінували майже всі місця масових поховань українців, які вдалося виявити на деокупованих територіях України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського в ефірі національного телемарафону.

Також Монастирський повідомив, що поліцейським вдалося відновити правопорядок у 339 звільнених населених пунктах Донецької, Харківської і Херсонської областей.

За його словами, біля кожного, фактично, звільненого населеного пункту, знаходяться місця поховань людей, які зазнавали тортур.

"Щоб підійти до братської могили біля-будь якого міста, на жаль, нам доводиться викликати саперів", - заявив міністр.

Як повідомлялося, у Лімані та Святогірську Донецької області розпочали ексгумацію та перепоховання загиблих під час окупації.

Як писало РБК-Україна, масове поховання було знайдено і в Ізюмі Харківської області. Ексгумовано 447 тел. Більшість із них - жінки - 215 та 5 дітей.

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