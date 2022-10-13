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Атака Київської області дронами-камікадзе: нові подробиці, фото та відео

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Київ, Четвер 13 жовтня 2022 09:53
Атака Київської області дронами-камікадзе: нові подробиці, фото та відео Фото: атака Київської області дронами-камікадзе (t.me/andrii_nebytov)
Автор: Наталія Гурковська

Під час атаки дронами-камікадзе Київської області рано вранці у четвер, 13 жовтня, були зафіксовані три обстріли Бучанського району.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram головb поліції Київської області Андрія Нєбітова.

"Сьогодні вночі ворог здійснив серію атак на інфраструктуру Київської області. В результаті вибухів сталось займання. За попередніми даними, потерпілих немає", - написав він.

Також Нєбітов показав відео нічного обстрілу безпілотниками окупантів Макарівської громади (саме вона потрапила під удар беспілотників, - ред.).

"На місці вибухів працює поліція і екстрені служби. СБУ фіксує наслідки ворожої атаки", - додав Нєбітов.

Прильоти в Макарівський район підтвердив і Макарівський селищний голова Вадим Токар. За його даними, перший "прильот" був близько 05:12, ще два - в 5.29 та 5.35, всього їх дійсно було 3.

Як повідомлялось, російські окупанти у четвер вранці, 13 жовтня, атакували іранськими дронами-камікадзе Київську область.

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