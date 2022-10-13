Сили ППО збили 4 "Калібри" над західними областями України

Сили ППО 13 жовтня збили чотири крилаті ракети, які Росія випустила по західних областях України з акваторії Чорного моря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряне командування "Захід".

Українські військові зазначили, що ворог обстрілював "Калібрами" об'єкти критичної інфраструктури. "Чотири крилаті ракети знищено силами та засобами протиповітряної оборони", - вказали у ПК "Захід". Наші воїни також додали, що ракетні удари, якими Росія намагається атакувати мирні українські міста, свідчать про її страх.