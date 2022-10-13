Україна отримає ракети AMRAAM. Як вони допоможуть захистити небо
Великобританія оголосила про поставки ракет середньої дальності AMRAAM для України. Очікується, що вони допоможуть посилити систему протиповітряної оборони, захищаючи від крилатих ракет та дронів-камікадзе.
РБК-Україна зібрало все, що відомо про ці ракети.
Анонс від Британії
Напередодні британський міністр оборони Бен Уоллес після шостого засідання Контактної групи з оборони України (так званий формат "Рамштайн") оголосив про передачу ще 18 гаубиць, а також ракет AMRAAM .
"Останні невибіркові удари Росії по мирних районах України вимагають подальшої підтримки тих, хто прагне захистити свою країну. Тому сьогодні я санкціонував поставку зенітних ракет до України", - заявив міністр.
За його словами, у зв'язці з американськими системами NASAMS ці ракети зможуть зміцнити протиракетну оборону та захистити українське небо. Напередодні Міністерство оборони США оголосило про поставку двох передових зенітно-ракетних комплексів вже найближчими тижнями.
Докладніше про ці системи читайте у матеріалі "NASAMS для України: які комплекси для ЗСУ поставлять США і що про них треба знати" .
Що таке ракети AMRAAM
AIM-120 AMRAAM - це американська всепогодна керована ракета класу "повітря - повітря" середньої дальності. Назва буквально перекладається як "американський таран", абревіатура утворена зі слів Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile. У Військово-повітряних силах США вона отримала ще одне прізвисько - Slammer (хлопушка).
Ракета AMRAAM призначена для знищення повітряних цілей за межами прямої видимості. На озброєнні армії США з 1991 року, також стоїть на озброєнні ВПС Великобританії, Німеччини та інших країн НАТО. Є основною ракетою на винищувачах F-15C, F-15E, F-16, F/A-18C/D, F/A-18E/F, F-22, а також Tornado, Harrier, JAS-39 Grippen та Eurofighter Typhoon.
У зенітному виконанні запускається з контейнерів ракетного комплексу NASAMS. На одній пусковій системі встановлено шість таких контейнерів.
Фото: ракети AMRAAM запускаються з контейнерів ракетного комплексу NASAMS (defensie.nl)
Важлива перевага
Те, що NASAMS використовує саме ракети AMRAAM, і є найбільшою перевагою цього зенітно-ракетного комплексу. Оскільки більшість країн НАТО та інших союзників зможуть безперешкодно постачати Україні ракети для систем протиповітряної оборони. І, схоже, з урахуванням масованих російських ударів для України це дуже доречно.
Причому немає якоїсь спеціальної модифікації - та сама ракета може використовуватися як на винищувачах, так і на NASAMS. Це, у свою чергу, означає, що запаси країн-учасниць НАТО дозволять забезпечити Україну в тривалому конфлікті високої інтенсивності. На сьогодні небагато сучасних ЗРК мають достатньо боєприпасів для ведення подібної війни.
Зазначимо, NASAMS у жодному разі не є достатньою протидією для російських ракет та безпілотників. Імовірно, через обмежене покриття перші комплекси розгорнуть навколо великих міст. Проте NASAMS з ракетами AIM-120 стануть гарною основою для створення нової інтегрованої системи ППО України.
Короткі характеристики AMRAAM
Ракети сімейства AMRAAM мають кілька модифікацій, в залежності від чого максимальна дальність стрільби становить від 50 кілометрів і вище.
- AIM-120A/B/С - 55-75 кілометрів
- AIM-120C-5/С-6 - близько 105 кілометрів
- AIM-120C-7 - до 120 кілометрів
- AIM-120D - до 180 кілометрів
Які саме ракети передасть Велика Британія, поки невідомо.
Короткі характеристики базової модифікації:
- Довжина - 3,66 метра
- Маса - 150,75 кілограма
- Діаметр - 17,78 сантиметра
- Розмах крил - 52,58 сантиметра
- Швидкість - надзвукова
- Боєголовка - вибуховий фрагмент
Середній час напрацювання на відмову ракет AIM-120 становить 1500 годин.
Бойове застосування
На сьогодні відомі випадки бойового застосування ракет AIM-120, запущених з винищувачів під час війни в Іраку та Косово. Зокрема, у 1992-1993 роках цими ракетами знищили літаки МіГ-23 та два МіГ-25 Військово-повітряних сил Іраку. А під час війни у Косові - не менше 7 сербських винищувачів.
У 1994 році на Півночі Іраку ракетою AMRAAM було помилково збито американський вертоліт UH-60 Black Hawk. А під час навчань в Естонії в 2018 році іспанський Eurofighter EF2000 випадково запустив бойову ракету AIM-120, яка впала приблизно за 40 км на північ від міста Тарту.
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