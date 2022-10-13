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Понад чотири. Україна може отримати додаткові системи ППО Hawk, - Резніков

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Четвер 13 жовтня 2022 21:47
Понад чотири. Україна може отримати додаткові системи ППО Hawk, - Резніков Фото: Олексій Резніков, голова Міноборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Іспанія передасть українським військовим чотири системи ППО Hawk, але на підході ще кілька таких зенітних ракетних комплексів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони України Олексія Резнікова у Twitter.

"Я вдячний своїй іспанській колезі Маргаріті Роблес за рішення відправити в Україну чотири ЗРК Hawk. Це швидка відповідь на запит України у форматі "Рамштайн". На підході ще кілька (систем - ред.) Hawk", - написав міністр.

Він також зазначив, що наразі протиповітряна оборона є пріоритетом не лише для України, а й для всієї Європи.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що, за словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, сьогодні, 13 жовтня, Іспанія ухвалила рішення передати Україні ЗРК Hawk.

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