Понад чотири. Україна може отримати додаткові системи ППО Hawk, - Резніков
Іспанія передасть українським військовим чотири системи ППО Hawk, але на підході ще кілька таких зенітних ракетних комплексів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони України Олексія Резнікова у Twitter.
"Я вдячний своїй іспанській колезі Маргаріті Роблес за рішення відправити в Україну чотири ЗРК Hawk. Це швидка відповідь на запит України у форматі "Рамштайн". На підході ще кілька (систем - ред.) Hawk", - написав міністр.
Він також зазначив, що наразі протиповітряна оборона є пріоритетом не лише для України, а й для всієї Європи.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що, за словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, сьогодні, 13 жовтня, Іспанія ухвалила рішення передати Україні ЗРК Hawk.
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