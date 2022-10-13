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ЄС планує збільшити військову допомогу Україні до понад 3 млрд євро, - Борель

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Брюссель, Четвер 13 жовтня 2022 17:20
ЄС планує збільшити військову допомогу Україні до понад 3 млрд євро, - Борель Фото: Жозеп Боррель, голова дипломатії Євросоюзу (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Євросоюз вже наступного тижня має намір узгодити новий транш військової допомоги для України та збільшити підтримку до понад 3 млрд євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови дипломатії ЄС Жозепа Борреля, яку наводить "Укрінформ".

"Я проінформую країни-члени НАТО, що ми маємо намір прийняти, сподіваюся, наступного понеділка в Люксембурзі новий транш нашої військової підтримки для українських Збройних сил. Ця сума досягне більше 3 млрд євро за рахунок ресурсів Європейського фонду світу. Я також проінформую їх про започаткування військової тренувальної місії для підтримки української армії", - заявив Боррель перед зустріччю міністрів оборони НАТО.

За його словами, Євросоюз на тлі провокацій з боку Росії залишається вірним своєму рішенню продовжувати надавати допомогу Україні стільки, скільки знадобиться, і в потрібних обсягах.

"Ми продовжуватимемо надавати військову підтримку з метою припинити будь-які російські атаки, будь-які дії щодо ескалації війни. Ми хочемо знайти дипломатичні рішення для цієї війни якнайшвидше, але ми відповідатимемо збільшенням військової допомоги для України, щоб запобігти будь-якій ескалації з боку Росії" , – зазначив чиновник.

Нагадаємо, раніше Боррель заявляв, що Євросоюз відповість у разі ядерного удару по Україні. При цьому сама відповідь "не буде ядерною, але її міць з військової точки зору буде великою".

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