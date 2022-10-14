Новые системы ПВО для Украины и транш от МВФ: новости за 13 октября

Украина получила 1,3 млрд долларов экстренного финансирования от МВФ

В Украину поступило 1,3 млрд долларов дополнительного экстренного финансирования Международного валютного фонда. Кроме того, Украина рассчитывает на новую специальную программу в следующем году.

Средства будут направлены на финансирование первоочередных потребностей: усиление обороноспособности, выплату пенсий, социальные программы и поддержку экономики. Всего МВФ предоставил Украине 2,7 млрд долларов с начала полномасштабной войны.

ПАСЕ одобрила резолюцию о признании российского режима террористическим

Парламентская ассамблея Совета Европы стала первой международной организацией, признавшей нынешний российский режим террористическим.

Соответствующую резолюцию под названием "Дальнейшая эскалация агрессии Российской Федерации против Украины" поддержали 99 делегатов, один воздержался.

Согласно документу, российский режим - террористический. Следует отметить, что это мощный сигнал, приближающий момент признания РФ страной-спонсором терроризма.

ЕС планирует увеличить военную помощь Украине до более 3 млрд евро

Евросоюз уже на следующей неделе намерен согласовать новый транш военной помощи для Украины и увеличить поддержку до более 3 млрд евро.

"Я проинформирую страны-члены НАТО, что мы намерены принять, надеюсь, в следующий понедельник в Люксембурге, новый транш нашей военной поддержки для украинских Вооруженных сил. Эта сумма достигнет более 3 млрд евро за счет ресурсов Европейского фонда мира. Я также проинформирую их об учреждении военной тренировочной миссии для поддержки украинской армии", - заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

По его словам, Евросоюз на фоне провокаций со стороны России остается верным своему решению продолжать оказывать помощь Украине столько, сколько понадобится, и в нужных объемах.

Нидерланды выделят Украине 70 млн евро на ремонт систем отопления

Нидерланды объявили о выделении 70 млн евро на ремонт систем отопления, водопроводов и домов в Украине.

"С приближением зимы проблемы для украинцев только обостряются. Дома, водопроводы и системы отопления нуждаются в срочном ремонте. Сообщила Всемирному банку, что я уже предоставляю 70 миллионов евро от имени Нидерландов специально для этой зимы", - заявила министр внутренней торговли и развития сотрудничества Нидерландов Лише Шрайнемахер.

Так, сумма будет выделена через фонд Всемирного банка, который был специально создан для прохождения Украиной зимнего сезона.

Украина вернула из плена еще 20 военных

Сегодня, 13 октября, был проведен очередной обмен пленными. В результате удалось освободить 20 защитников Украины. Среди освобожденных солдат есть люди, которых россияне содержали в Еленовке, на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей

По имеющейся информации, удалось освободить из плена 20 человек. Среди них 14 воинов ВСУ, 4 бойца ТрО, один нацгвардеец и военнослужащий ВМС. Освобожденные из плена уже проходят медицинское освидетельствование. Также сегодня российское Министерство обороны сообщало, что в рамках обмена им удалось вернуть 20 российских военных.

Туман и облачность: прогноз погоды на пятницу

По данным синоптиков, сегодня на всей территории нашего государства будет сухая погода с переменной облачностью. Ночью и утром местами туман. Ветер переменный со скоростью 3-8 м/с.

Днем столбики термометров покажут в среднем +11...+16 градусов. Ночью температура воздуха в среднем +2...+7 градусов. В столице и Киевской области сегодня тоже без дождей, возможен туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.