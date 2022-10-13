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ЗСУ взяли у полон п’ятьох мобілізованих росіян в Харківській області

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Україна, Четвер 13 жовтня 2022 15:26
ЗСУ взяли у полон п’ятьох мобілізованих росіян в Харківській області Фото: ЗСУ взяли у полон п’ятьох мобілізованих росіян в Харківській області (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Бійцям 92-ї бригади ЗСУ вдалося взяти у полон п’ятьох мобілізованих росіян в Харківській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"П'ятьох військових РФ взяли у полон бійці 92-гої окремої механізованої бригади на кордоні Харківської області з Росією", - заявила пресофіцер бригади Тетяна Апатченко.

За її словами, деякі мобілізовані мали вже військовий досвід, а деякі - без досвіду. Російське командування закинуло їх на межу Харківської та Луганської областей через окуповане місто Сватове. Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай опублікував відео з полоненими росіянами.

"Ні води, ні їжі. Завдань не ставили. Саморобні окопи, які ми збудували, залило дощем. Вирішили повертатись, звідки прийшли. Потрапили на український блок-пост та здалися", - розповів полонений окупант.

Нагадаємо, що нацгвардійці показали, як брали в полон 15 росіян на Ізюмському напрямку.

Раніше ЗСУ під час контрнаступу взяли в полон високопоставлених офіцерів РФ.

Також, під Харковом ЗСУ взяли в полон підполковника російської армії.

Військові "Азову" взяли в полон півдесятка російських окупантів.

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