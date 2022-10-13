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Відновлення деокупованих територій Херсонської області: в ОВА розповіли деталі

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Четвер 13 жовтня 2022 18:35
Відновлення деокупованих територій Херсонської області: в ОВА розповіли деталі Фото: Відновлення деокупованих територій Херсонської області триває
Автор: Олег Васьків

На звільнених територіях Херсонської області люди вже отримують гуманітарну допомогу та грошові виплати, а відповідні служби ремонтують світло та мобільний зв'язок. Там також працюють, рятувальники, правоохоронці та вибухотехніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.

"Продовжуємо працювати над відновлення деокупованих населених пунктів", - зазначив посадовець.

Янушевич розповів, що місцеві мешканці отримують гуманітарну допомогу.

"Вчора (12 жовтня - ред.) понад 1600 продуктових наборів доправили до жителів населених пунктів Новоолександрівської, Нововоронцовської та Високопільської тергромад", - вказав глава ОВА.

За його словами, також продовжується виплата коштів від Червоного Хреста. Одноразову грошову допомогу отримали ще 210 жителів Кам’яного, Кар’єрного, Первомайського та Білої Криниці. Загальна сума виплат - 252 тисячі гртвень.

Енергетики відновлюють пошкоджені електролінії, які живлять Нововоронцовку та Високопілля. Роботи тривають і незабаром у домівках жителів цих селищ з'явиться світло.

Фахівці стабілізували мобільний зв'язок у Миролюбівці, також проведено підготовчі роботи з відновлення покриття у Михайлівці.

У селищах Високопілля, Велика Олександрівка та Архангельське запрацювали мобільні відділення "Нової Пошти".

На деокупованих територіях працюють і рятувальники. Минулої доби їх залучили для одного виїзду. Фахівці ДСНС допомогли підвезти технічну воду для жителів Нововоронцовки.

Окрім цього, до роботи у звільнених населених пунктах залучено 265 поліцейських. Минулої доби правоохоронці задокументували 7 злочинів за фактами порушення правил та звичаїв ведення війни армією РФ

"Вибухотехніки минулої доби здійснили 8 виїздів. Обстежено території площею 8 гектарів. Вилучено 42 вибухонебезпечних предметів, з яких 25 - знищено", - додав глава ОВА.

Нагадаємо, українські захисники деокупували вже 75 населених пунктів у Херсонській області.

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