ПАРЄ схвалила резолюцію про визнання російського режиму терористичним
Фото: ПАРЄ схвалила резолюцію про визнання російського режиму терористичним (assembly.coe.int)
Парламентська асамблея Ради Європи стала першою міжнародною організацією, яка визнала нинішній російський режим терористичним.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання ПАРЄ.
Відповідну резолюцію під назвою "Подальша ескалація агресії Російської Федерації проти України" підтримали 99 делегатів, один - утримався.
Згідно з документом, російський режим - є терористичним.
Варто зазначити, що це потужний сигнал, який наближає момент визнання РФ країною-спонсором тероризму.
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