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ПАРЄ схвалила резолюцію про визнання російського режиму терористичним

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Четвер 13 жовтня 2022 14:35
ПАРЄ схвалила резолюцію про визнання російського режиму терористичним Фото: ПАРЄ схвалила резолюцію про визнання російського режиму терористичним (assembly.coe.int)
Автор: Олег Васьків

Парламентська асамблея Ради Європи стала першою міжнародною організацією, яка визнала нинішній російський режим терористичним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання ПАРЄ.

Відповідну резолюцію під назвою "Подальша ескалація агресії Російської Федерації проти України" підтримали 99 делегатів, один - утримався.

Згідно з документом, російський режим - є терористичним.

Варто зазначити, що це потужний сигнал, який наближає момент визнання РФ країною-спонсором тероризму.

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