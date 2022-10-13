Україна повернула з полону ще 20 військових. Серед них ті, яких тримали в Оленівці
Сьогодні, 13 жовтня, було проведено черговий обмін полоненими. В результаті вдалося звільнити 20 захисників України.
Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegeram.
"Черговий обмін полоненими, чергові миті радості і усвідомлення того, що сьогодні для багатьох родин буде один з кращих днів у житті", - йдеться у повідомленні.
За наявною інформацією, вдалося звільнити з полону 20 людей. Серед них 14 воїнів ЗСУ, 4 бійця ТрО, один нацгвардієць та військовослужбовець ВМС.
"Є люди, яких росіяни утримували в Оленівці, на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей", - додав Єрмак.
Звільнені з полону вже проходять медичний огляд. Також сьогодні російське Міністерство оборони повідомляло, що в рамках обміну їм вдалося повернути 20 російських військових.
Нагадаємо, що внаслідок чергового обміну 11 жовтня, було звільнено 32 захисники України.
Раніше ми писали, що 29 вересня Україна та Росія провели черговий обмін полоненими. Додому повернули чотирьох військових та двох цивільних.
Також нагадаємо, що ще нещодавно відбувся масштабний обмін полоненими з РФ. Коли вдалося звільнити з російського полону 215 українських захисників, серед них 108 бійців "Азова" та 10 іноземців. Росії повернули - кума Путіна Віктора Медведчука та 55 російських окупантів.
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