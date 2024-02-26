Нові гарантії безпеки та прес-конференція Зеленського: новини за вихідні

В суботу, 24 лютого, Україна уклала угоди про гарантії безпеки з Італією та Канадою, а наступного дня український президент Володимир Зеленський провів другу за два місяці велику прес-конференцію.

Детальніше про те, що сталося на вихідних, - у матеріалі РБК-Україна .

Війна РФ проти України

Новини за 24 лютого:

Новини за 25 лютого:

Нові гарантії безпеки

В суботу, 24 лютого, президент України підписав угоди про гарантії безпеки з прем'єрами Канади та Італії - Джастіном Трюдо та Джорджією Мелоні. Це вже п'ята та шоста країни, які взяли на себе схожі зобов'язання.

РБК-Україна розповіло, що передбачають документи, підписані з Італією та Канадою.

Прес-конференція президента

Зеленський дав велику прес-конференцію пов'язану з другою річницею повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну.

На ній він назвав українські втрати на війні, розповів про плани на воєнний 2024 рік та про те, що на них може вплинути.

Білий дім "занепокоєний" можливим втручанням Росії в вибори США

Радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що у Білого дому є занепокоєння щодо можливого втручання Росії у президентські вибори 2024 року.

Лукашенко зібрався на вибори президента Білорусі

Лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко заявив, що знову піде на вибори президента Білорусі.

При цьому він натякнув, що не збирається ділитися владою.

"Піду, піду, піду. Передайте їм (білоруській опозиції, - ред.), що я піду! І чим складнішою буде ситуація, чим більше вони будуть напружувати вас, мене і суспільство, тим швидше я піду на ці вибори. Не переживайте, ми зробимо так, як потрібно для Білорусі", - сказав Лукашенко.

Глава МЗС Німеччини відвідала Одесу

В Україну з офіційним візитом 24 лютого приїхала міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. Вона відвідала Одесу.

"Порт Одеса означає стійкість України. Оскільки це рятувальний круг світу, ми забезпечуємо гарантіями найбільший термінал, який працює в Україні. ППО також створює простір для інвестицій - успіх очевидний", - заявила Бербок.

У США розбився вертоліт Нацгвардії Apache

У Сполучених Штатах Америки (США) зазнав катастрофи вертоліт Національної гвардії штату Міссісіпі AH-64 Apache поблизу Бунвіля.

В результаті загинули двоє пілотів, є також постраждалі.

Іран вперше відреагував на чутки про постачання Росії балістичних ракет

Постійне представництво Ісламської Республіки Іран при Організації Об'єднаних Націй (ООН) заперечує поставки до Росії своїх балістичних ракет.

Інформацію про імовірну передачу Тегераном відповідного озброєння Москві нещодавно оприлюднила західна преса.

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