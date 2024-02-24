ЗСУ знищили на Таврійському напрямку 23 одиниці ворожої техніки: яка ситуація

Протягом минулої доби, 23 лютого, українські військові ліквідували ще 312 російських окупантів на Таврійському напрямку. Також знищили 26 одиниць техніки росіян.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.

Протягом доби ворог: завдав 33 авіаудари, 3 ракетних удари;

провів 61 бойове зіткнення;

здійснив 1127 артобстрілів. Авдіївський напрямок Військові відбили 9 атак ворога в районах населених пунктів Ласточкине, Сєверне та Первомайське. Мар'їнський напрямок ЗСУ продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки, де ворог 44 рази намагався прорвати оборону наших військ. Новопавлівський напрямок Ворог наступальних дій не вів. Запорізький напрямок Відбито 8 атак противника біля Роботиного. Досягнення наших воїнів Втрати ворога склали 312 осіб. Також українські воїни знищили 26 одиниць техніки, зокрема: 3 танки;

6 ББМ;

7 артсистем;

1 РСЗВ;

1 засіб ППО;

6 автомобілів;

2 одиниці спецтехніки. "Нейтралізовано або знищено 281 БпЛА різних типів", - додає пресслужба. Втрати Росії у війні Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 23 лютого, українські воїни ліквідували ще 770 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 409 010 військових.