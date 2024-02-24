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ЗСУ знищили на Таврійському напрямку 23 одиниці ворожої техніки: яка ситуація

Субота 24 лютого 2024 11:19
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ЗСУ знищили на Таврійському напрямку 23 одиниці ворожої техніки: яка ситуація Фото: ЗСУ знищили на Таврійському напрямку 23 одиниці ворожої техніки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом минулої доби, 23 лютого, українські військові ліквідували ще 312 російських окупантів на Таврійському напрямку. Також знищили 26 одиниць техніки росіян.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.

Протягом доби ворог:

  • завдав 33 авіаудари, 3 ракетних удари;
  • провів 61 бойове зіткнення;
  • здійснив 1127 артобстрілів.

Авдіївський напрямок

Військові відбили 9 атак ворога в районах населених пунктів Ласточкине, Сєверне та Первомайське.

Мар'їнський напрямок

ЗСУ продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки, де ворог 44 рази намагався прорвати оборону наших військ.

Новопавлівський напрямок

Ворог наступальних дій не вів.

Запорізький напрямок

Відбито 8 атак противника біля Роботиного.

Досягнення наших воїнів

Втрати ворога склали 312 осіб. Також українські воїни знищили 26 одиниць техніки, зокрема:

  • 3 танки;
  • 6 ББМ;
  • 7 артсистем;
  • 1 РСЗВ;
  • 1 засіб ППО;
  • 6 автомобілів;
  • 2 одиниці спецтехніки.

"Нейтралізовано або знищено 281 БпЛА різних типів", - додає пресслужба.

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 23 лютого, українські воїни ліквідували ще 770 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 409 010 військових.

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