ЗСУ знищили на Таврійському напрямку 23 одиниці ворожої техніки: яка ситуація
Протягом минулої доби, 23 лютого, українські військові ліквідували ще 312 російських окупантів на Таврійському напрямку. Також знищили 26 одиниць техніки росіян.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.
Протягом доби ворог:
- завдав 33 авіаудари, 3 ракетних удари;
- провів 61 бойове зіткнення;
- здійснив 1127 артобстрілів.
Авдіївський напрямок
Військові відбили 9 атак ворога в районах населених пунктів Ласточкине, Сєверне та Первомайське.
Мар'їнський напрямок
ЗСУ продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки, де ворог 44 рази намагався прорвати оборону наших військ.
Новопавлівський напрямок
Ворог наступальних дій не вів.
Запорізький напрямок
Відбито 8 атак противника біля Роботиного.
Досягнення наших воїнів
Втрати ворога склали 312 осіб. Також українські воїни знищили 26 одиниць техніки, зокрема:
- 3 танки;
- 6 ББМ;
- 7 артсистем;
- 1 РСЗВ;
- 1 засіб ППО;
- 6 автомобілів;
- 2 одиниці спецтехніки.
"Нейтралізовано або знищено 281 БпЛА різних типів", - додає пресслужба.
Втрати Росії у війні
Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 23 лютого, українські воїни ліквідували ще 770 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 409 010 військових.
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