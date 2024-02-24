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Глава МЗС Німеччини відвідала Одесу і анонсувала конференцію з відновлення

Одеса, Субота 24 лютого 2024 22:40
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Глава МЗС Німеччини відвідала Одесу і анонсувала конференцію з відновлення Фото: Анналена Бербок, глава МЗС Німеччини (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

В Україну з офіційним візитом сьогодні, 24 лютого, приїхала міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. Вона відвідала Одесу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС Німеччини та МЗС України.

"Порт Одеса означає стійкість України. Оскільки це рятувальний круг світу, ми забезпечуємо гарантіями найбільший термінал, який працює в Україні. ППО також створює простір для інвестицій - успіх очевидний", - заявила Бербок на прес-конференції в Одесі.

За її словами, Німеччина проведе в Берліні конференцію з відновлення України, щоб "зі страждань та руйнувань виросло щось нове".

"Ми також хочемо і надалі розширювати економічну співпрацю, адже наше спільне майбутнє лежить в ЄС", - наголосила глава німецького МЗС.

Візити політиків в Україну до роковин війни

Нагадаємо, сьогодні в Київ з офіційним візитом, присвяченим другим роковинам повномасштабного вторгнення РФ, прибули лідери Канади, Італії та Бельгії. Вони разом з президентом України відвідали Гостомель, де були одні з перших боїв у 2022 році.

Також в Україну разом з західними лідерами прибула глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Крім того, Київ сьогодні відвідали міністр оборони Швеції Пол Йонсон та екс-прем'єр Британії Борис Джонсон.

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