Росіяни заявили про атаку дронів: де "збивали"

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram-канал РІА Новини.

За повідомленнями Міноборони РФ, дрони летіли Над Бєлгородською областю та акваторією Чорного моря.

"Кошти ППО перехопили та знищили 2 дрони над Бєлгородською областю та 4 - над акваторією Чорного моря", - повідомили в Міноборони.

В атаці, за словами Міністерства, брали участь нібито українські дрони.

Атака дронів по Росії

Раніше ми писали, що дрон атакував Липецький меткомбінат. На території виробництва виникла пожежа.

До речі, у ніч на 24 лютого росіяни нібито збивали дрони у двох областях.

Днем раніше, дрони атакували Курську область. Росіяни заявили нібито про збитки.