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Росіяни заявили про атаку дронів: де "збивали"

Неділя 25 лютого 2024 06:24
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Росіяни заявили про атаку дронів: де "збивали" Фото: росіяни заявили про атаку дронів: де "збивали" (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Росіяни заявили про "збиті" безпілотники вночі 25 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram-канал РІА Новини.

За повідомленнями Міноборони РФ, дрони летіли Над Бєлгородською областю та акваторією Чорного моря.

"Кошти ППО перехопили та знищили 2 дрони над Бєлгородською областю та 4 - над акваторією Чорного моря", - повідомили в Міноборони.

В атаці, за словами Міністерства, брали участь нібито українські дрони.

Атака дронів по Росії

Раніше ми писали, що дрон атакував Липецький меткомбінат. На території виробництва виникла пожежа.

До речі, у ніч на 24 лютого росіяни нібито збивали дрони у двох областях.

Днем раніше, дрони атакували Курську область. Росіяни заявили нібито про збитки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Російська Федерація Бєлгородська область
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