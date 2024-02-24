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В Липецьку дрон атакував меткомбінат, виникла масштабна пожежа

Липецьк, Субота 24 лютого 2024 03:10
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В Липецьку дрон атакував меткомбінат, виникла масштабна пожежа Фото: у російському Липецьку прогриміли вибухи і спалахнула пожежа на меткомбінаті (dsns.gov.ua)
Автор: Валерій Савицький

У російському місті Липецьк прогриміла низка вибухів, після чого на території місцевого металургійного комбінату виникла пожежа. Не виключено, що підприємство атакували безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Момент вибуху потрапив на відео.

Telegram-канал Mash повідомив про сильну пожежу на території Новолипецького металургійного комбінату (НЛМК).

Зі слів очевидців, перед цим над містом пролунало кілька вибухів, а незадовго до цього місцеві чули звуки безпілотників. Попередньо, по них могла відпрацювати ППО.

Судячи з кадрів, вогонь палає просто на території комбінату. Підприємство виробляє сталь із полімерним покриттям, зокрема для потреб держави.

Губернатор Липецької області Ігор Артамонов повідомив, що в одному з цехів НЛМК сталося загоряння. Вогонь загасили, постраждалих немає. Загроза викиду небезпечних речовин відсутня.

За непідтвердженою спецслужбами інформацією, причиною загоряння стало падіння літального апарату.

Атаки безпілотників у Росії

В ніч на 24 лютого у Курській і Тульській областях РФ працювали сили та засоби протиповітряної оборони через нібито атаку дронів. Повідомлялося про збиття двох БпЛА.

В ніч на 23 лютого губернатор Курської області Роман Старовойт заявив, що регіон був атакований двома "українськими" безпілотниками.

У ніч проти 20 лютого в Брянській області працювали сили та засоби ППО через атаку дрона.

За день до цього влада Брянської області також повідомляла про нібито збиття двох українських безпілотників у небі над регіоном.

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