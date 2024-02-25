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Сили ППО знищили 16 з 18 "Шахедів" росіян під час нічної атаки

Неділя 25 лютого 2024 08:13
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Сили ППО знищили 16 з 18 "Шахедів" росіян під час нічної атаки Фото: Сили ППО знищили 16 з 18 "Шахедів" росіян під час нічної атаки (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У ніч на 25 лютого російські терористи атакували Україну 18-ма ударними дронами типу Shahed. Сили оборони знищили 16 одиниць дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України.

Ворог атакував Україну дронами з:

  • Приморсько-Ахтарську, Росія;
  • миса Чауда, Крим.

"В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони, зенітними ракетними підрозділами та авіацією Повітряних Сил знищено 16 "шахедів" у межах Полтавської, Київської, Хмельницької, Миколаївської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської областей", - додають Повітряні сили.

Сили ППО знищили 16 з 18 &quot;Шахедів&quot; росіян під час нічної атаки

Фото: Сили ППО знищили 16 з 18 "Шахедів" росіян під час нічної атаки (t.me/kpszsu)

Російська повітряна атака у ніч на 25 лютого

Як й згадувалось вище, російські терористи атакували Україну з кількох напрямків. Під час атаки тривога була оголошена у ряді центральних, північних та південних областей.

Під ранок повідомлялося про кілька серій вибухів у Хмельницькій області. У Повітряних силах також попереджали про загрозу безпілотників у цьому регіоні. Також про роботу сил ППО бойовим ударним дронам повідомляли в Київській ОВА.

Згодом стало відомо, що вночі сили ОК "Південь" знищили шість дронів-камікадзе типу "Шахед".

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