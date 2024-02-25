Фото: росіяни вночі обстріляли вокзал в Костянтинівці, є поранена та руйнування (t.me/don_gunp)

Російські терористи після опівночі, 25 лютого, завдали масованого удару по Костянтинівці Донецької області. Внаслідок ударів руйнувань зазнала будівля залізничного вокзалу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал поліції Донецької області.

Як пише поліція, попередньо, ворог атакував ракетами С-300. Внаслідок ударів поранення отримала цивільна. "Жінка отримала легкі поранення, від госпіталізації відмовилась. Вона травмувалась від вибухової хвилі, внаслідок вибитого віконного скла", - розповів в. о. начальника Костянтинівської МВА Сергій Горбунов в коментарі "Суспільному". Зокрема руйнувань зазнали: будівля залізничного вокзалу;

храм;

2 приватних й 12 багатоквартирних будинків;

21 магазин;

19 торговельних павільйонів;

три заклади освіти;

2 адміністративні будівлі;

пошта;

кіоск. Фото: росіяни вночі обстріляли з С-300 Костянтинівку, є поранений та руйнування (https://t.me/don_gunp) Обстріли Донецької області Як розповідав голова Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Вадим Філашкін, протягом доби ворог обстріляв: Покровський район - у Мар'їнській громаді обстріляні Красногорівка, Костянтинівка, Катеринівка і Максимільянівка. Серед ночі росіяни обстріляли Селидове;

Кроматорський район;

Бахмутський район - у Часовоярській громаді пошкоджені 5 приватних будинків, 2 багатоповерхівки і промислова будівля. У Сіверській громаді пошкоджено будинок і адмінбудівлю у Свято-Покровському. У Званівській громаді обстріляні Переїзне і Верхньокам'янське. Протягом минулої доби поранення отримав 1 житель Донецької області.