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Росіяни вночі обстріляли вокзал в Костянтинівці, є поранена та руйнування

Неділя 25 лютого 2024 10:34
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Росіяни вночі обстріляли вокзал в Костянтинівці, є поранена та руйнування Фото: росіяни вночі обстріляли вокзал в Костянтинівці, є поранена та руйнування (t.me/don_gunp)
Автор: Сергій Пишкін

Російські терористи після опівночі, 25 лютого, завдали масованого удару по Костянтинівці Донецької області. Внаслідок ударів руйнувань зазнала будівля залізничного вокзалу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал поліції Донецької області.

Як пише поліція, попередньо, ворог атакував ракетами С-300. Внаслідок ударів поранення отримала цивільна.

"Жінка отримала легкі поранення, від госпіталізації відмовилась. Вона травмувалась від вибухової хвилі, внаслідок вибитого віконного скла", - розповів в. о. начальника Костянтинівської МВА Сергій Горбунов в коментарі "Суспільному".

Зокрема руйнувань зазнали:

  • будівля залізничного вокзалу;
  • храм;
  • 2 приватних й 12 багатоквартирних будинків;
  • 21 магазин;
  • 19 торговельних павільйонів;
  • три заклади освіти;
  • 2 адміністративні будівлі;
  • пошта;
  • кіоск.

Фото: росіяни вночі обстріляли з С-300 Костянтинівку, є поранений та руйнування (https://t.me/don_gunp)

Обстріли Донецької області

Як розповідав голова Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Вадим Філашкін, протягом доби ворог обстріляв:

  • Покровський район - у Мар'їнській громаді обстріляні Красногорівка, Костянтинівка, Катеринівка і Максимільянівка. Серед ночі росіяни обстріляли Селидове;
  • Кроматорський район;
  • Бахмутський район - у Часовоярській громаді пошкоджені 5 приватних будинків, 2 багатоповерхівки і промислова будівля. У Сіверській громаді пошкоджено будинок і адмінбудівлю у Свято-Покровському. У Званівській громаді обстріляні Переїзне і Верхньокам'янське.

Протягом минулої доби поранення отримав 1 житель Донецької області.

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