Росіяни вночі обстріляли вокзал в Костянтинівці, є поранена та руйнування
Російські терористи після опівночі, 25 лютого, завдали масованого удару по Костянтинівці Донецької області. Внаслідок ударів руйнувань зазнала будівля залізничного вокзалу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал поліції Донецької області.
Як пише поліція, попередньо, ворог атакував ракетами С-300. Внаслідок ударів поранення отримала цивільна.
"Жінка отримала легкі поранення, від госпіталізації відмовилась. Вона травмувалась від вибухової хвилі, внаслідок вибитого віконного скла", - розповів в. о. начальника Костянтинівської МВА Сергій Горбунов в коментарі "Суспільному".
Зокрема руйнувань зазнали:
- будівля залізничного вокзалу;
- храм;
- 2 приватних й 12 багатоквартирних будинків;
- 21 магазин;
- 19 торговельних павільйонів;
- три заклади освіти;
- 2 адміністративні будівлі;
- пошта;
- кіоск.
Фото: росіяни вночі обстріляли з С-300 Костянтинівку, є поранений та руйнування (https://t.me/don_gunp)
Обстріли Донецької області
Як розповідав голова Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Вадим Філашкін, протягом доби ворог обстріляв:
- Покровський район - у Мар'їнській громаді обстріляні Красногорівка, Костянтинівка, Катеринівка і Максимільянівка. Серед ночі росіяни обстріляли Селидове;
- Кроматорський район;
- Бахмутський район - у Часовоярській громаді пошкоджені 5 приватних будинків, 2 багатоповерхівки і промислова будівля. У Сіверській громаді пошкоджено будинок і адмінбудівлю у Свято-Покровському. У Званівській громаді обстріляні Переїзне і Верхньокам'янське.
Протягом минулої доби поранення отримав 1 житель Донецької області.
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