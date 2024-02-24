У США розбився вертоліт Нацгвардії Apache, є загиблі
У Сполучених Штатах Америки (США) зазнав катастрофи вертоліт Національної гвардії штату Міссісіпі AH-64 Apache поблизу Бунвіля. В результаті загинули двоє пілотів, є також постраждалі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Нацгвардії Міссісіпі.
Авіакатастрофа сталася в лісистій місцевості в окрузі Прентіс (штат Міссісіпі), приблизно о 14:00 за місцевим часом (23:00 за Києвом), згідно з повідомленнями Управління державної авіації.
"У доповіді шерифа Ренді Толара підтверджується трагічна загибель двох солдатів... внаслідок катастрофи", - йдеться в заяві Нацгвардії.
Зазначається, що вертоліт AH-64 Apache здійснював "звичайний тренувальний політ".
Також повідомляється про двох постраждалих військовослужбовців внаслідок падіння повітряного засобу.
"Зараз наша головна турбота полягає в тому, щоб забезпечити належну допомогу постраждалим, щоб підтримати членів родини, що вижили. Один солдат був у роті 1-149 авіаційного полку, а другий солдат був у роті D 2-151 підрозділу медичної евакуації Лакота Національної гвардії Міссісіпі", - зазначається в заяві НГ.
Розслідування аварії триває, при цьому подробиці наразі не розкриваються.
Інші авіакатастрофи з військовими США
Раніше у лютому у районі Південної Каліфорнії під час тренувального польоту зазнав катастрофи і розбився гелікоптер CH-53E Super Stallion, в результаті чого загинули п'ятеро морських піхотинців.
Наприкінці січня стало відомо, що американський винищувач F-16 розбився у водах біля західного узбережжя Південної Кореї. Пілот тоді вирішив катапультуватися.
Нагадаємо, перед тим 12 грудня минулого року біля берегів Південної Кореї у Жовтому морі розбився винищувач ВПС США F-16. Пілот був врятований у Жовтому морі південнокорейською береговою охороною.
Раніше, 30 листопада, конвертоплан CV-22 Osprey розбився біля узбережжя японського острова Якусіма, і тоді загинули вісім пілотів. Після тої катастрофи американські військові зупинили весь свій парк літаків V-22 Osprey.
Додамо, що у серпні американський Osprey розбився біля берегів північної Австралії під час перевезення військ у рамках військових навчань, внаслідок чого загинули троє американських морських піхотинців.
Також у травні винищувач F-18 ВПС США розбився під час показового польоту на авіаційній базі в Іспанії. Пілот встиг катапультуватись.
У квітні 2023 року під час зіткнення двох гелікоптерів AH-64 Apache при тренувальних польотах на Алясці загинули троє американських солдатів і один отримав поранення.
А рік тому у лютому через падіння вертольота UH-60 Blackhawk в Алабамі під час тренувального польоту загинули двоє нацгвардійців штату Теннессі.
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