Новые гарантии безопасности и пресс-конференция Зеленского: новости за выходные

В субботу, 24 февраля, Украина заключила соглашения о гарантиях безопасности с Италией и Канадой, а на следующий день украинский президент Владимир Зеленский провел вторую за два месяца большую пресс-конференцию.

Детальнее о том, что произошло на выходных, - в материале РБК-Украина .

Война РФ против Украины

Новости за 24 февраля:

Новости за 25 февраля:

Новые гарантии безопасности

В субботу, 24 февраля, президент Украины подписал соглашения о гарантиях безопасности с премьерами Канады и Италии - Джастином Трюдо и Джорджией Мелони. Это уже пятая и шестая страны, взявшие на себя схожие обязательства.

РБК-Украина рассказала, что предусмотрены документы, подписанные с Италией и Канадой.

Пресс-конференция президента

Зеленский дал большую пресс-конференцию, связанную со второй годовщиной полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину.

На нем он назвал украинские потери на войне, рассказал о планах на военный 2024 год и о том, что на них может повлиять.

Белый дом "обеспокоен" возможным вмешательством России в выборы США

Советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что у Белого дома есть обеспокоенность по поводу возможного вмешательства России в президентские выборы 2024 года.

Лукашенко собрался на выборы президента Белоруссии

Лидер белорусского режима Александр Лукашенко заявил, что снова пойдет на выборы президента Беларуси.

При этом он намекнул, что не намерен делиться властью.

"Пойду, уйду, уйду. Передайте им (белорусской оппозиции, - ред.), что я уйду! И чем сложнее будет ситуация, чем больше они будут напрягать вас, меня и общество, тем быстрее я пойду на эти выборы. Не переживайте, мы сделаем так, как нужно для Беларуси", – сказал Лукашенко.

Глава МИД Германии посетила Одессу

В Украину с официальным визитом 24 февраля приехала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Она посетила Одессу.

"Порт Одесса означает устойчивость Украины. Поскольку это спасательный круг мира, мы обеспечиваем гарантиями наибольший терминал, который работает в Украине. ПВО также создает пространство для инвестиций – успех очевиден", – заявила Бербок.

В США разбился вертолет Нацгвардии Apache

В Соединенных Штатах Америки (США) потерпел крушение вертолет Национальной гвардии штата Миссисипи AH-64 Apache близ Бунвиля.

В результате погибли два пилота, есть также пострадавшие.

Иран впервые отреагировал на слухи о поставках России баллистических ракет

Постоянное представительство Исламской Республики Иран при Организации Объединенных Наций (ООН) отрицает поставки в Россию своих баллистических ракет.

Информацию о возможной передаче Тегераном соответствующего вооружения Москве недавно обнародовала западная пресса.

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