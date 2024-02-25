Втрати ЗСУ, "зливи" контрнаступів та план на 2024 рік. Головне з прес-конференції Зеленського

Президент України Володимир Зеленський дав другу за два місяці велику прес-конференцію. На ній він назвав українські втрати на війні, розповів про плани на воєнний 2024 рік та про те, що на них може вплинути.

Про перший саміт миру

Президент заявив, що Україна не хоче, щоб їй нав'язували будь-які формати мирних переговорів та формули миру.

"Ініціатива може йти тільки від України... І сьогодні ми підійшли до моменту першого саміту (миру, - ред.). Перший саміт, інавгураційний, пройде, сподіваюся, навесні, нам не можна втратити дипломатичну ініціативу, він буде у Швейцарії. Другий саміт, ми хочемо, щоб він був, можливо, не на європейському континенті, а на іншому… Думаю, що найближчими тижнями-місяцями ця інформація обов'язково з'явиться", - зазначив він.

За його словами, на першому саміті буде розроблено план, а потім технічно країни розбиратимуться з кожною кризою, яку спровокувала війна. І підготують документ, як це було із зерновою ініціативою. Тобто не напряму із Росією.

"Це не означає, що Росія прийме цей документ. Але в будь-якому випадку ми говоримо, що цей документ буде представлений переговорниками у тому чи іншому форматі російській стороні. І ми будемо готові до другого саміту, до відповідних дипломатичних кроків щодо справедливого миру та завершення війни", - додав Зеленський.

Зазначимо, сьогодні глава офісу президента Андрій Єрмак припустив, що Росію можуть запросити на саміт миру, але не на перший.

Про переговори з Путіним

Зеленському поставили запитання, чи не програє Україна війну і чи, можливо, настав час говорити з Володимиром Путіним з урахуванням, що в листопаді будуть вибори в США і, можливо, там зміниться лідер. Президент сумнівається, що можна говорити із "глухою людиною".

"Тут питання в юридичній та дипломатичній площині. Ми запропонуємо майданчик, на якому він зможе погодитися, що програв війну і що це була велика помилка… Чи програє Україна у цій війні? Я впевнений, що ні. Найскладніше було 24 лютого два роки тому. Принаймні у нас немає альтернативи не перемогти, немає можливості програти. Що таке, якщо Україна програє? Нас не буде, не буде нашого існування, тому нам не підходить такий фінал", - зазначив він.

За його словами, від західних партнерів залежить, чи програє чи переможе Україна, з якою кількістю жертв. Якщо Україна буде сильною, то щоденні кроки Путіна назад точно матимуть великий вплив на його суспільство.

"Тоді він думатиме про внутрішню безпеку. Якщо дивитися на меседжі, які дає Путін, сьогодні він оперує планами та цифрами і говорить про плани у 2030 році. Він бачить себе до 2030 року, а ми б хотіли покінчити з ним раніше", - додав Зеленський.

Про бачення перемоги

На запитання, чи змінилося бачення перемоги України за останні два роки, Зеленський не дав пряму відповідь. За його словами, війна змінює країну, робить людей втомленими та жорсткішими. А його комунікація залежить від того, що "всередині нього та всередині суспільства".

"В українців немає альтернативи, ніж вибрати собі безпеку. І вона має бути гарантована і нами, безпека внутрішня, дуже сильна армія, поки ми не в НАТО, а також гарантіями безпеки від наших партнерів. Гарантії того, що будь-яке повернення агресії Росії на територію України, доки ми не в Альянсі, вони повинні захищати нас", - сказав він.

Про далекобійну зброю

Зеленський відповів також на питання щодо контактів з партнерами щодо надання далекобійної зброї.

"Щодо ATACMS на 300 км. Ви розумієте, для чого нам це потрібно. Тому я б не хотів говорити в деталях, але ми розуміємо для чого. І Росія розуміє, що ми з цим робитимемо. Ми довго працюємо над далекобійною зброєю. Я б відповів узагальнено. Я перебуваю в позитиві від нещодавньої відповіді наших партнерів щодо цієї зброї", - наголосив він.

Про візит Макрона та нову зброю від Франції

Президент назвав угоду про гарантії безпеки з Францією гарним договором, анонсував ще деякі деталі, але зазначив, що ініціативи мають виходити від французького лідера.

"Ви знаєте, що ми очікуємо на приїзд Еммануеля Макрона в Україну, і він тут буде. Я розумію коли, через безпеку не кажу конкретної дати, але він буде незабаром. Я думаю, що там з'являться ще деякі деталі щодо підтримки України. Важливі, нові", - наголосив він.

Він також додав, що Франція вже пообіцяла передати кілька десятків САУ Caesar. І є ще "деякі речі", які будуть оголошені, коли Макрон приїде.

Про проблеми з допомогою від США

Зеленський прокоментував затримку із виділенням пакета на мільярди доларів від США у зв'язку з позицією республіканців у Палаті представників.

"Надія на Конгрес є. Я сподіваюсь, що буде позитив. А інакше, я тоді зовсім не розумію, в якому ми світі починаємо жити. Ми розраховуємо на підтримку Конгресу. Вони знають, що підтримка нам потрібна протягом місяця… Я зустрічався з сенаторами ... президент, влада та опозиція, вони знають, що нам потрібне це рішення протягом місяця", - заявив він.

Запит у тому числі стосується засобів ППО. Крім того, Зеленський нагадав, що мільярди, які виділяють США, переважно залишаються в американських оборонних компаніях.

Про блокаду кордону з боку Польщі

Відповідаючи на питання про блокаду кордону з боку Польщі та випадки із розсипаним зерном, він нагадав, що ще з квітня 2023 року казав що це політична історія. Яка не змінилася після виборів у країні.

"Я розумію, що є внутрішня боротьба у Польщі. Дуже не хотілося б, щоб політики так вчиняли... Використовувати Україну як тиск на європейські інститути - це просто несправедливо. Я вважаю, прем'єри знайдуть відповідні кроки. Для нас важливо зберегти союз із Польщею. Якщо кроки не знайдуться, ми захищатимемо наш бізнес", - додав президент.

Про нестачу артилерії та неможливість йти в наступ

На початку минулого та наприкінці цього року на фронті інтенсивність застосування артилерії з боку росіян була десь 1:12. Зараз приблизно 1:7, перевага противника зменшилася, але досі суттєва, тому рано казати про наступальні операції ЗСУ.

"Нам потрібно прийти до тих моментів, коли у нас були контрнаступальні дії, де ми йшли 1:1,5, 1:3. Тоді ми зможемо відтіснити росіян. Поки не буде такої кількості, ми можемо стояти чи втрачати 50-100 метрів, на жаль. Все це важливо, але стратегічно вирішують військові, що стратегічно важливіше не втратити людей", - сказав він.

За його словами, Авдіївка стала скоріше політичною перемогою Росії. І щойно щодо зброї буде співвідношення 1:1, то Україна покаже результат.

Що буде, якщо Конгрес США не підтримає пакет на мільярди доларів

Відповідаючи на запитання, що буде, якщо Україна протягом місяця не отримає позитивного рішення Конгресу, Зеленський нагадав, що це питання не фінансового резерву, а зброї.

"Ви розумієте, який буде результат. Ми просто будемо ослаблені на полі бою, я тут я не можу сказати, що буде. У мене немає резерву, у нас є зброя та яка є, ми будемо шукати інші можливості купувати зброю... тиснути на партнерів... Це питання конкретних пакетів зброї. 1,5 млрд доларів коштує система Patriot, але ви її не купите без США. От і відповідь. Чи можна посилити ППО без США? Ні, відповідних систем у світі немає. Те, що у світі є альтернативою, - у малій кількості, дуже", - сказав він.

Про закон про мобілізацію

Він також прокоментував терміни ухвалення нового закону про мобілізацію.

"Що стосується закону... 3000 поправок. Нехай депутати працюють і потім відповідають країні, що буде далі. Дякую", - наголосив Зеленський.

Про нездатність Європи замістити поставки зі США

Зеленський не впевнений, що якщо США зупинять військові поставки, Європа здатна їх замістити.

"Чи може Німеччина віддати нам свої системи ППО? Не знаю, не впевнений, що німецьке суспільство готове віддати нам усі ППО. Щодо далекобійної зброї тут інше питання, працюватимемо… Що стосується Італії…Я вдячний прем'єрці Джорджії Мелоні... Я в деталях знаю, що є в Італії... Але не все залежить від Італії, ми ж кажемо про країни "Великої сімки", інші країни, які можуть надати, можливо, не комплекси Patriot, але є SAMP-T, IRIS-T, HAWK, багато чого є в різних країнах. Але чи цього буде достатньо, не можу сказати. Але було б добре", - сказав президент.

Зеленський додав, що Європа змінюється та почала нарощувати виробництво боєприпасів для України. Хоча головне питання не в боєприпасах, а в неготовності європейських суспільств до війни з Росією.

Про українські втрати на війні

На прохання назвати українські втрати Зеленський спочатку відповів, що не знає, чи має право на це. Інформація про нібито сотні тисяч загиблих, яку називають західні та російські ЗМІ, - брехня. Але назвав кількість загиблих захисників.

"31 тисяча українських військових загинула в цій війні. Ні 300 тисяч, ні 150 тисяч, про що бреше Путін… Але тим не менш кожна ця втрата - велика втрата для нас. Загинули 180 тисяч росіян, загалом 180 тисяч смертей і до 500 тисяч у сумі з пораненими. Я не скажу, скільки українців поранених, тому що Росія знатиме, скільки людей пішло з поля бою. Є безвісти зниклі, не гратимуся з цими цифрами. Чому? Останній обмін показав, що ми будемо не точними через те, що повернули кілька людей, які були у списках зниклих безвісти, але двоє хлопців повернулися живими. І десятки тисяч на тимчасово окупованих територіях загиблих цивільних", - сказав президент.

Про запрошення України до НАТО

Запрошення України до НАТО, на яке розраховує наша країна на наступному саміті у Вашингтоні, залежить від ключових країн.

"Я не хочу грати словами. На сьогодні від США та Німеччини залежить це рішення, це факт. Я не бачу ризиків у запрошенні України до НАТО… Ті ризики, які звучать, я вважаю, пов'язані з неадекватністю реакції Путіна. У цьому кроці, я вважаю, ризиків немає або я чогось не знаю. Якщо нас не запросять, то нас не запросять", - додав він.

Про зустріч із Путіним на полях нормандського саміту у Парижі

На зустрічі віч-на-віч з Путіним 9 грудня 2019 року була тривала розмова в різних тональностях.

"Я йому говорив про те, що мінські угоди не спрацюють, тому що сама тематика відведення військ вздовж лінії розмежування не працює. Я йому пояснював цифрами, дуже конкретними... Я йому показав, що ми будемо 20 років відводити, а це означало, що ми 20 років перебуватимемо в стані замороженого конфлікту. Друге питання - була історія щодо газу, про суд, який ми виграли… там було акцептування того, що вони передадуть нам гроші. Третє питання було щодо обміну, і тоді ми обміняли понад 100 людей. Він постійно порушував питання припинення вогню, але ми побачили, що все одно потім були втрати", - сказав президент і додав, що не пам'ятає всіх деталей.

Про ракети Taurus

Україні дуже важливо одержати німецькі авіаційні ракети Taurus.

"Я скажу так: США, а потім Німеччина, і так у всьому. Я не про те, що канцлер залежить від президента, а про те, що порядок дій завжди був такий. Якщо США робили крок уперед, то ми могли приводити їх як приклад і далі працювати (з іншими, - ред.). Ось і все. Оскільки я в позитивному настрої щодо США, вважаю, що всюди матимемо результат", - наголосив Зеленський.

Про винищувачі Mirage 2000

Президент також сказав, що деякі партнери бояться поразки України у війні. І підтвердив, що Україна веде переговори щодо постачання французьких винищувачів Mirage 2000.

"Так, ми говорили про літаки", - коротко сказав він.

Про те, на що Україна може розраховувати у війні на виснаження

РБК-Україна поставило Зеленському питання про те, на що Україна може розраховувати у війні на виснаження, і що наша країна має робити, якщо хтось із партнерів зійде з дистанції.

"Дипломатично працювати, щоб ніхто не зійшов з дистанції, - це залежить не тільки від нас, а й від суспільств в інших країнах, виборчих процесів... Найсміливіші люди борються навіть із громадською думкою, щоб допомагати Україні. Я скажу, дуже мало хто втрачав свої посади керівників держави заради підтримки України, багато лідерів змінювали громадську думку, особливо там, де багато років панувала інформаційна присутність Росії... і ті починали розуміти, де вони живуть... На дистанції може хтось зійти, але може хтось і прийти. Ми працюємо над підтримкою інших континентів, це складніше", - сказав Зеленський і виокремив Європу та США як ключових партнерів.

Як альтернативу президент назвав дрони та нарощування українського виробництва озброєнь. Він також підтвердив, що цього року Україна отримає мільйон+ безпілотників. Особливу подяку він висловив скандинавським країнам, які щодня працюють над пошуком зброї та боєприпасів для України.

Про звільнення політв'язнів

Зеленський заявив, що найближчим часом немає планів на зустріч із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Але на різних рівнях є контакт.

"Він, Туреччина, Катар, ОАЕ, Саудівська Аравія, країни, які ми працюємо зі списками на обмін. Кримські татари, кримчани, журналісти, політичні в'язні, на жаль, там багато різних людей захоплено. Ми працюємо у колі чотирьох країн", - розповів президент.

Про те, що буде, якщо зателефонує Путін

Президент також відповів на запитання, чи підніме трубку, якщо зателефонує Путін.

"У нього ж немає мобілки, як він мені зателефонує? А я з телеграфом з 1917-го вже не працюю. Він мені не зателефонує, він не хоче закінчувати війну, на сьогодні це так. Послаблюючи армію на полі бою, посилюючи політичну ізоляцію в світі, послаблюючи їх санкціями… Якщо чесно, все це про те, щоб зробити Путіна бідним, для нього гроші - це №1… Він забезпечує безпеку грошей, навіть заморожених за кордоном… Я вважаю, це його слабке місце", - зазначив Зеленський.

Він також додав, що якщо країни-партнери передадуть Україні заморожені кошти, це ослабить Путіна. Тоді він дзвонитиме всім і шукатиме, як закінчити війну.

Про нібито нелегітимність через відсутність виборів в Україні

Тема нібито нелегітимності Зеленського через те, що навесні не буде виборів президента України - це не думки західних партнерів, а наратив Російської Федерації.

"Є документи, які це підтверджують… у документах навіть є суми грошей, які виділяються тим чи іншим інституціям, щоб вони цю тему порушували", - сказав він.

Про злитий план контрнаступу-2023

Президент зазначив, що на фронті не все йде за планом, але багато речей залежать від партнерів.

"Головне - мати план, і цей план у нас є. Я не можу назвати деталі… що менше людей знають плани української армії, то швидше буде перемога. Наші плани восени минулого року були на столі Кремля до того, як почалися контрнаступальні дії. Крапка", - сказав Зеленський.

Про зерновий коридор

Україна на сьогодні не шукає альтернативи зерновому коридору, але виступає за те, щоб ініціатива розширювалася.

"Як я говорив президент Ердогану, ми за те, щоб розширювати ці коридори. Ми будемо вдячні, якщо ще з'являться (країни, - ред.), але ми не шукаємо альтернативи тому, що зараз працює. Я вважаю, що Ердоган може допомогти нам з Миколаєвом, ми розмовляли про те, щоб відкрити море. Ми знаємо, що Туреччина обговорювала з генсеком ООН можливості вільного судноплавства у Чорному морі. Ми вважаємо, що на першому інавгураційному саміті миру це питання може бути вирішене. Дуже сподіваюся, що там буде президент Ердоган", - зазначив він.

Про те, чи знаходиться Україна в найслабшому моменті

Президент не вважає, що нинішня ситуація на фронті каже про те, що Україна перебуває у найслабшому моменті.

"Шокуючий все-таки був 24 лютого два роки тому. Зараз найскладніший момент для нашої єдності. Якщо ми розвалимося зовні з партнерами і, не дай Боже, усередині, тоді буде найслабший момент. Поки що цього не сталося", - підкреслив Зеленський і висловив сподівання, що третій рік війни буде переломним.

Про можливе скорочення міністерств

За його словами, не виключено, що буде скорочено кількість міністерств.

"Якщо дефіцит (грошей, - ред.) буде продовжуватися, ми робитимемо все, щоб інфраструктура, і це не тільки про Кабмін, щоб інфраструктура нашої держави зменшилася. Є такий формат, ми до нього підготовлені. Зменшення кількості міністерств, міністрів. Я думаю, що показником буде розуміння того, що у нас буде навесні. Місяць-два і будемо розуміти", - зазначив він.

Про розсипане зерно в Польщі

Коментуючи ситуація із розсипаним зерном у Польщі, президент зазначив, що Україна імпортує польських товарів на 1,7 млрд доларів на рік. Блокада на таку суму негативно позначилася б на Польщі, але в Україні роблять все, щоб не заблокувати відносини.

"Потрібно швидко вирішувати це питання новому уряду... Щодо міжнародних відносин з Україною - це не правильно. Учетверте вже висипають. Це можна зробити (запобігти, - ред.) за допомогою служби безпеки, поліції. Багато можливостей, було б бажання", - додав Зеленський.

Про затримку поставок військової техніки навіть для контрнаступу-2023

Розповідаючи про необхідність підготувати резерви, провести аудит в армії, навести лад не лише на першій лінії, Зеленський розповів про те, як готувався контрнаступ-2023.

"У нас був кулак для контрнаступу. Не казатиму скільки всього готувалося, але до сьогодні з того пакета (допомога від партнерів, - ред.) досі чотири бригади голі, без техніки, про яку домовлялися. Чи могли воювати ці чотири бригади? Ні, вони стояли і чекали на техніку. Є питання і потрібно на них відповісти, для цього і потрібен аудит", - зазначив він.

Про плани на воєнний 2024 рік

Відповідаючи на запитання щодо нового можливого контрнаступу на 2024 рік, президент відповів, що є чіткий план, але не може називати деталі.

"План пов'язаний з керівництвом. Планів готуватиметься декілька через витік інформації. Ну а чому я когось міняю (йдеться про призначення Олександра Сирського замість Валерія Залужного, - ред.), це наші внутрішні моменти", - сказав він.

Про лінії оборони

Зеленський зазначив, що за нові лінії оборони відповідатимуть Олександр Сирський та Рустем Умєров. І після аудиту буде видно де у нас слабкі місця.

"До речі, як мені відомо, на Куп'янському напрямку все було зроблено на найвищому рівні. І він береться за приклад для інших напрямів", - додав він.

Про плани Придністров'я "попроситися" до складу Росії

Президент прокоментував намір придністровських сепаратистів заявити про бажання "приєднатися" до Росії наступного тижня та відповів на питання, чи може Україна втрутитися.

"У нас війна йде, ми воюємо з Російською Федерацією, Молдова до нас з такими запитами не зверталася. Я не впевнений, що придністровці на це підуть", - сказав він.

Про те, чому потрібний новий закон про мобілізацію

Мобілізація в Україні йде з перших днів, зміни до закону, які хочуть військові та Міноборони, пов'язані з тим, що не вирішені питання строковиків, ротацій, відпусток, скільки потрібно служити, скільки тренуватися.

"Змінюються параметри, тому що закон про мобілізацію був до війни і здебільшого не збігається з реаліями війни", - зазначив Зеленський.

Про залучення іноземних армій

Україна не веде переговорів із партнерами щодо залучення їхніх армій до війни на території України.

"Якщо Україна буде в НАТО, то відповідно ми використовуватимемо 5-ту поправку (статтю про колективну безпеку, - ред.). Хоча з досвіду те, що ми бачимо, на жодну з країн, які в НАТО, Росія не нападає", - сказав президент.

Про те, що чекає на Україну в 2024 році

Україні буде дуже складно найближчими місяцями через коливання у США, які впливають на підтримку з боку деяких інших держав.

"Нам буде складно в березні-квітні, ми проходитимемо такий період хвиль, і політичних, і фінансових, тиску різного. Росія готуватиме наступ на початку літа або наприкінці травня, якщо вони зможуть. Вони готуватимуться, ми готуватимемося до бою... Ми зі свого боку підготуємо свій план і йтимемо за ним. Переломним моментом стануть вибори в США і з того моменту розумітимемо, що станеться після цього", - сказав Зеленський.

Як приклад, що могло б суттєво переламати ситуацію на користь України, він навів системи ППО.

"Якби Україна в найближчі місяці змогла отримати 10 систем Patriot для ключових індустріальних центрів… Якби ці системи ми могли б застосувати ближче до фронту, то вони відступили б. Ми зламали б їхню оборону і пішли вперед. 10 Patriot - це кардинально змінило б ситуацію", - зазначив президент.

За його словами, Patriot - це лише приклад, є ще два-три типи проривних типів озброєнь, які можуть забезпечити "кінець їхньої оборони".

"Україна цього не має. Значить, це не всім потрібно, значить не все можливо, або значить, що це все попереду. Від цього залежить, яким буде кінець цього року", - резюмував Зеленський.