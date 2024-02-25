Представники російсько-окупаційних адміністрацій в Україні вживають необхідних заходів задля зменшення негативних наслідків агресії РФ проти України на так званих виборах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Центру національного спротиву.

За даними українського підпілля, російське політичне керівництво вимагає від представників РОА забезпечити максимальну підтримку Путіну серед місцевої молоді. Цей показник не повинен бути нижчим за 72%.

Наразі на тимчасово окупованих територіях поширюються наративи, які містять спотворену інформацію про Україну та прагнення країн Заходу зменшити російський вплив на міжнародному плацдармі.

Центр національного спротиву закликає держслужбовців РФ відмовитися від своїх завдань та покинути територію України, щоб уникнути кримінального покарання або загибелі