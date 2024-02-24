У Росії стверджують про збиття дронів у двох областях

В Російській Федерації у ніч проти 24 лютого працювали сили та засоби протиповітряної оборони у Курській та Тульській областях через нібито атаку дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міністерства оборони РФ.

В оборонному відомстві країни-агресора стверджують, що були збиті два дрони літакового типу у небі над цими двома областями. У російському міністерстві рапортують про "припинення спроби" цих безпілотників атакувати якісь об'єкти.

Також російська сторона в цьому "нальоті дронів" традиційно звинувачує Україну.

"Черговими засобами ППО два українські безпілотні літальні апарати знищено над територіями Курської та Тульської областей", - йдеться у заяві Міноборони РФ.

"Атаки дронів" у Росії

Зауважимо, перед цим губернатор Курської області Роман Старовойт вранці 23 лютого заявляв, що регіон нібито атакували безпілотники. Російський чиновник розповів, що були збиті два "українські" дрони.

Перед тим в Росії стверджували, що в Брянській області у ніч проти 20 лютого працювали сили та засоби ППО через атаку дрона. За день до цього влада Брянської області також повідомляла про нібито збиття двох українських безпілотників у небі над регіоном. Місцевий губернатор Богомаз розповідав, що дрони були реактивними.

Перед тим, 17 лютого, брянський губернатор також заявляв про роботу ППО в області, та казав про п'ять нібито знищених безпілотників.

Додамо, що у ніч проти 19 лютого у Бєлгороді та Курську повідомляли про вибухи, і також представники місцевої влади розповідали про роботу ППО, проте подробиць не розкривали.