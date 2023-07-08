Нова допомога від США та візити Зеленського до Словаччини й Туреччини: новини за 7 липня

Вчора, 7 липня 2023 року, Сполучені Штати Америки (США) оголосили черговий пакет військової допомоги для України вартістю понад 800 млн доларів. А президент України Володимир Зеленський відвідав Словаччину та Туреччину.

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Касетні боєприпаси і не тільки. США оголосили новий військовий пакет для України

Сполучені Штати Америки (США) оголосили черговий пакет військової допомоги для України вартістю понад 800 млн доларів. До нього увійшли касетні боєприпаси та інше озброєння.

Зазначається, що у рамках чергового пакету військової допомоги від США Україна отримає:

додаткові ракети для ЗРК Patriot;

ракети AIM-7 для ППО;

зенітні комплекси Stinger;

додаткові боєприпаси для HIMARS;

31 155-мм гаубицю;

155-мм артилерійські снаряди, у тому числі касетні боєприпаси DPICM, та 105-мм снаряди;

32 БМП Bradley;

32 бронетранспортери Stryker;

обладнання для розмінування;

ракети TOW;

Javelin та інші протитанкові системи та ракети;

високоточні авіаційні боєприпаси;

безпілотні літальні апарати Penguin;

27 тактичних машин для евакуації техніки;

10 тактичних автомобілів для буксирування та перевезення техніки;

підривні боєприпаси та системи подолання перешкод;

стрілецька зброя та понад 28 мільйонів патронів до стрілецької зброї та гранати;

запасні частини та інше польове обладнання.

Зеленський прибув до Словаччини та Туреччини

Президент України Володимир Зеленський вчора, 7 липня, прибув з робочим візитом до Словаччини.

Там він зустрівся із президентом Словаччини Зузаною Чапутовою. Також президент України Володимир Зеленський, який перебуває з робочим візитом у Туреччині.

Там він розпочав зустріч зі своїм турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом.

У Львові кількість жертв російського ракетного удару збільшилася до 10

Кількість жертв російських ракетних ударів по Львову, здійснених минулої ночі, знову зросла. Під завалами виявили тіло вже десятого загиблого.

Мер Львова Андрій Садовий заявив, що після виявлення загиблої працівники ДСНС дістають тіло з-під завалів.

За словами Садового, на цьому рятувально-розшукову операцію, яка тривала з учорашньої ночі, вже буде завершено.

Рада ЄС і Європарламент погодили план зі збільшення виробництва боєприпасів та ракет

Рада Євросоюзу та Європарламент погодили проєкт регламенту "Акту на підтримку виробництва боєприпасів" (ASAP), який передбачає виробництво до 1 млн боєприпасів на рік.

Узгоджене положення дасть змогу терміново виділити 500 млн євро з бюджету ЄС для підтримки нарощування виробничих потужностей для виробництва боєприпасів типу "земля-земля", артилерійських боєприпасів, а також ракет.

Таким чином, буде реалізовано план із забезпечення довгострокового збільшення виробництва боєприпасів у Європі для України та країн-членів ЄС.

Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес зазначила, що завдяки сьогоднішній рекордно швидкій угоді про ASAP Євросоюз зміцнить і прискорить власне виробництво боєприпасів і ракет у Європі.

Столтенберг підтвердив участь Зеленського у саміті НАТО, але не уточнив формат

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті НАТО у Вільнюсі. При цьому поки що не відомо, в якому форматі це відбуватиметься - особисто чи через відеозв'язок.

"Президент Зеленський приєднається до нас на зустрічі зі створення Ради НАТО з питань України (щодо співпраці НАТО та України, - ред.). Це буде платформа з кризових консультацій та прийняття рішень, де ми всі знаходитимемося як рівні та досягатимемо розуміння в питаннях безпеки ", - сказав генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Під час саміту буде прийнято "багаторічний пакет допомоги" для України, - Столтенберг

Під час саміту НАТО 11-12 липня буде прийнято так званий "багаторічний пакет допомоги" для України. Він увійде до трійки головних рішень, ухвалених Україною під час цієї зустрічі.

"На саміті ми ухвалимо рішення, які зроблять Україну ще сильніше і наблизять її до Альянсу. Я очікую, що союзники приймуть пакет із трьома елементами, щоб наблизити Україну до НАТО", - сказав він.

Зокрема, за його словами, лідери узгодять багаторічну програму підтримки, щоб гарантувати повну сумісність між Збройними силами України та НАТО.

Україна підписала зі Словаччиною контракт на виробництво САУ Zuzana 2

Словаччина виготовить самохідні артилерійські установки Zuzana 2 для України. Контракт між країнами вже затвердили.

Глава держави розповів, що під час свого візиту до Словаччини він уже встиг провести особисту зустріч зі словацькою колегою та зустріч на рівні делегацій.

"Я вдячний за оборонну підтримку, за всі ці місяці, зокрема й за підтримку зараз. Напередодні було підписано контракт на виробництво 16 самохідних гаубиць Zuzana 2", - заявив Зеленський.

Міноборони Британії відправить Україні партію спеціальних пожежних машин

Велика Британія поставить Україні 17 спеціалізованих пожежних машин. Вони підвищать здатність країни захищати свою інфраструктуру.

За повідомленням Міністерства оборони, найближчими тижнями мають прибути машини швидкого реагування та основні пінні машини, надані Королівськими військово-повітряними силами і Пожежно-рятувальною службою оборони та урядом Уельсу.

Українська військова протипожежна служба вже провела тижневі навчання в Королівських ВПС Віттерінг на цій техніці.

Теракт росіян в Оленівці: Україна повернула тіла загиблих захисників

Україна повернула тіла захисників, які загинули внаслідок теракту російських окупантів у селищі Оленівка Донецької області.

"Україні вдалося повернути тіла українських захисників (мова про загиблих під час теракту в Оленівці - ред.). Більшість з них ідентифіковані", - написав уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець.

Він додав, що всі загиблі мали офіційний статус військовополонених, і вони були верифіковані Міжнародним комітетом Червоного Хреста.