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Під час саміту буде прийнято "багаторічний пакет допомоги" для України, - Столтенберг

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Україна, П'ятниця 07 липня 2023 15:25
Під час саміту буде прийнято "багаторічний пакет допомоги" для України, - Столтенберг Фото: генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Під час саміту НАТО 11-12 липня буде прийнято так званий "багаторічний пакет допомоги" для України. Він увійде до трійки головних рішень, ухвалених Україною під час цієї зустрічі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга під час прес-конференції напередодні саміту Альянсу.

"На саміті ми ухвалимо рішення, які зроблять Україну ще сильніше і наблизять її до Альянсу. Я очікую, що союзники приймуть пакет із трьома елементами, щоб наблизити Україну до НАТО", - сказав він.

Зокрема, за його словами, лідери узгодять багаторічну програму підтримки, щоб гарантувати повну сумісність між Збройними силами України та НАТО.

По-друге, зазначив генсек, на саміті оновлять політичні зв'язки між Україною та НАТО, розпочавши Раду Україна - НАТО.

"І третє. Я очікую, що лідери підтвердять, що Україна стане членом НАТО, і будуть єдині в тому, як наблизити Україну до її мети", - додав Столтенберг.

Що відомо про "багаторічний пакет допомоги" для України

Як раніше розповідав Столтенберг, завдяки цій допомозі українські військові "мають здійснити перехід від армії, заснованої на старій радянській моделі, до сучасної військової сили, яка працює за стандартами НАТО".

Саміт НАТО

Саміт Північноатлантичного Альянсу відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня. Під час цієї прес-конференції Столтенберг підтвердив, що президент Володимир Зеленський візьме участь у саміті і висловив сподівання, що "лідери Альянсу підтвердять, що Україна стане членом НАТО і будуть єдиними в тому, як наблизити Україну до її мети".

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НАТО Єнс Столтенберг
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