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ЗСУ просунулись на понад кілометр на Бахмутському напрямку, - Череватий

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П'ятниця 07 липня 2023 10:12
ЗСУ просунулись на понад кілометр на Бахмутському напрямку, - Череватий Фото: ЗСУ просунулись на понад кілометр на Бахмутському напрямку (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські військові просунулись на понад кілометр на Бахмутському напрямку за останню добу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого в ефірі телемарафону.

"Сили оборони продовжують (на Бахмутському напрямку - ред.) утримувати ініціативу, тиснути на ворога, проводити штурмові дії, просуватись по північному та південному флангах. Зокрема, за останню добу там пройдено більше кілометра", - сказав він.

При цьому російські окупанти чинять опір. Так, вони 318 разів били по українських бійцях ствольною та реактивною артилерією, здійснили три авіанальоти.

Загалом відбулось 7 боєзіткнень, у ході яких було знищено 61 загарбника, ще 116 поранено та п'ятьох взяли у полон.

Контрнаступ ЗСУ

Українські військові продовжують вести наступальні дії на Мелітопольському, Бахмутському та Бердянському напрямках.

Наші бійці також мають частковий успіх в районі Кліщіївки та закріплюються на досягнутих рубежах.

Детальніше про бої на південь від Бахмута та про те, чи варто чекати на швидке звільнення міста, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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