З початком контрнаступу ЗСУ у Росії суттєво зросли втрати серед офіцерів, - ЗМІ

За перший місяць контрнаступальних дій ЗСУ журналістам вдалося встановити імена 553 загиблих на території України російських окупантів. Серед них щонайменше один генерал, два полковники та три підполковники та 12 офіцерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російську службу ВВС .

Загалом журналістам вже вдалося встановити імена 27 423 російських військових, які загинули на війні в Україні. Серед них є щонайменше 240 осіб, включаючи кілька високопоставлених офіцерів, які загинули, намагаючись відбити контрнаступ Збройних сил України.

Як зазначається, у період з 4 червня по 7 липня ЗМІ встановили загибель 553 осіб, однак у 313 з них не вказано дату загибелі.

Окрім того, з початком контрнаступу ЗСУ також фіксується суттєве зростання втрат серед російських офіцерів - особливо старшої ланки.

З 4 червня на території України загинув щонайменше один генерал, два полковники та три підполковники російських Збройних сил, а також ще 12 офіцерів.

Зазначається, що до цього числа не входять 13 військових льотчиків, які загинули під час спроби заколоту ватажка ПВК "Вагнера" в Росії наприкінці червня.

Востаннє такі суттєві втрати старші офіцери російської армії зазнавали лише у перші місяці вторгнення в Україну.

Однак видання наголошує, що реальні втрати російської сторони можуть бути значно більшими. Адже йдеться лише про ті дані, які журналістам вдається знайти та перевірити за відкритими джерелами: повідомлення чиновників та ЗМІ, публікації близьких родичів загиблих у соцмережах та інформація з низки цвинтарів.

"Встановлена нами цифра загиблих при відбитті контрнаступу ЗСУ - це мінімальна оцінка російських втрат. До цього числа увійшли лише ті, у кого в некрологах згадано відповідні обставини загибелі, або ті, чиї дати смерті збігаються з датами проведення контрнаступу", - додали у ВВС.

Втрати Росії в Україні

Варто зазначити, що дані журналістів кардинально відрізняються від тих, які публікує Генштаб ЗСУ.

Згідно з інформацією військового командування України, у війні проти нашої країни було знищено 232 тисяч окупантів. Минулої доби, 6 липня, українські військові ліквідували 510 росіян.

Як пише Global Firepower, російські втрати у війні є найбільшими з часів Другої світової війни й вже перевищили чисельно військо, як у 16 армій країн НАТО.