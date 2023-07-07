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Рада ЄС і Європарламент погодили план зі збільшення виробництва боєприпасів та ракет

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П'ятниця 07 липня 2023 09:33
Рада ЄС і Європарламент погодили план зі збільшення виробництва боєприпасів та ракет Фото: міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Рада Євросоюзу та Європарламент погодили проєкт регламенту "Акту на підтримку виробництва боєприпасів" (ASAP), який передбачає виробництво до 1 млн боєприпасів на рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Ради ЄС.

Узгоджене положення дасть змогу терміново виділити 500 млн євро з бюджету ЄС для підтримки нарощування виробничих потужностей для виробництва боєприпасів типу "земля-земля", артилерійських боєприпасів, а також ракет.

Таким чином, буде реалізовано план із забезпечення довгострокового збільшення виробництва боєприпасів у Європі для України та країн-членів ЄС.

Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес зазначила, що завдяки сьогоднішній рекордно швидкій угоді про ASAP Євросоюз зміцнить і прискорить власне виробництво боєприпасів і ракет у Європі.

Тепер угоду мають схвалити Рада ЄС та Європарламент. Очікується, що її підписання і набуття чинності відбудеться до кінця липня.

Боєприпаси для України

На початку травня Рада ЄС схвалила рішення про допомогу для України у розмірі 1 млрд євро для спільних закупівель боєприпасів та ракет.

На початку червня Європарламент підтримав документ про збільшення європейського виробництва боєприпасів і ракет.

Після цього постійні представники країн-членів ЄС узгодили проєкт регламенту ASAP.

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