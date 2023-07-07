Влаштувався на оборонний завод. СБУ затримала "законсервованого" агента спецслужби РФ

СБУ затримала "законсервованого" агента російської спецслужби, який влаштувався до оборонного заводу у Кіровоградській області. Він почав "допомагати" ФСБ РФ після того, як довгий час пропрацював на підприємствах країни-агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

"Під час оперативних дій затримано агента ФСБ, який отримав вороже завдання - влаштуватися до місцевої оборонної компанії і збирати секретну інформацію щодо ремонту військової техніки ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

Що робив ворожий агент?

Фігуранту вдалося домогтися призначення на посаду завгоспа декілька тижнів тому. Він майже одразу розпочав збір розвідданих на користь РФ, але СБУ ретельно документувала кожен його крок.

Насамперед агент намагався встановити точну кількість та види іноземного озброєння, які проходили техобслуговування на базі української оборонної компанії.

"Аркуш очікування"

За даними слідства, ворожим поплічником виявився місцевий житель, якого ФСБ завербувала задовго до початку повномасштабного вторгнення РФ. У поле зору російської спецслужби він потрапив під час свого тривалого перебування в Росії, де працював на різних підприємствах.

Згодом його перевели в "режим очікування" і відправили в Україну, де "активували" після початку повномасштабного вторгнення.

Передачу секретних відомостей він мав здійснювати через один з месенджерів. У разі успішного виконання ворожих завдань російська спецслужба "гарантувала" йому своє сприяння у виїзді до РФ і отриманні громадянства країни-агресора.

Затримання російського поплічника

Контррозвідники Служби безпеки затримали фігуранта "на гарячому", коли він приховано фотографував таємні документи.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили зловмиснику про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зраднику обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення застави. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Зазначимо, що СБУ не вперше ловить так званих "законсервованих" агентів російських спецслужб в Україні. Так, буквально нещодавно у Краматорську було також затримано російського навідника, якого ГРУ завербувало ще до масштабного вторгнення. Саме він відкоригував удар РФ по кафе у Краматорську 27 червня, тоді загинули 12 людей.