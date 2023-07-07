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Росіяни вдарили ракетами по Запоріжжю, є загорання

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П'ятниця 07 липня 2023 15:52
Росіяни вдарили ракетами по Запоріжжю, є загорання Фото: росіяни вдарили ракетами по Запоріжжю, є загорання (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти вдарили ракетами С-300 по об'єкту інфраструктури в Запоріжжі. Сталось загорання однієї з будівель.

Про це заявив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

Як пише Малашко, ворог вдався до ударів посеред дня. Наразі фахівці працюють над ліквідацією наслідків обстрілу. Ніхто з цивільних не постраждав.

"Зберігайте інформаційну тишу, аби не коригувати рашистів. Ворог воює з мирними людьми в тилу, доки наші захисники вибивають окупантів з нашої землі", - написав Малашко.

Зокрема удар підтвердив міський голова Запоріжжя Анатолій Куртєв.

Ситуація в Запорізькій області

Частина Запорізької області перебуває під російською окупацією з початку повномасштабного вторгнення. Ворог регулярно завдає ударів по підконтрольній Україні території регіону.

Наприклад, 30 червня, протягом доби, внаслідок російських обстрілів в Запорізькій області загинули троє людей. Тоді ж росіяни хаотично били по 16 населених пунктах регіону.

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