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Столтенберг підтвердив участь Зеленського у саміті НАТО, але не уточнив формат

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П'ятниця 07 липня 2023 14:58
Столтенберг підтвердив участь Зеленського у саміті НАТО, але не уточнив формат Фото: генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті НАТО у Вільнюсі. При цьому поки що не відомо, в якому форматі це відбуватиметься - особисто чи через відеозв'язок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію генсека НАТО Єнса Столтенберга.

"Президент Зеленський приєднається до нас на зустрічі зі створення Ради НАТО з питань України (щодо співпраці НАТО та України, - ред.). Це буде платформа з кризових консультацій та прийняття рішень, де ми всі знаходитимемося як рівні та досягатимемо розуміння в питаннях безпеки ", - сказав він.

Крім того, Столтенберг зазначив, що на саміті союзники зроблять великі кроки до трьох нових планах захисту, щоб протистояти двом основним проблемам Альянсу - Росії та тероризму.

Саміт НАТО у Вільнюсі

Саміт Альянсу пройде 11-12 липня. На ньому Україна хоче отримати політичне рішення щодо підтримки вступу до НАТО після закінчення війни.

Раніше в Офісі президента зазначали, що Зеленський планує особисто відвідати саміт НАТО лише за умови, якщо Україна отримає задовільний результат.

Нещодавно речник президента Сергій Никифоров зазначив, що рішення про візит Зеленського на саміт НАТО у Литві буде залежати від ситуації на передовій.

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Володимир Зеленський НАТО Єнс Столтенберг
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