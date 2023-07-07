У Львові кількість жертв російського ракетного удару збільшилася до 10
Кількість жертв російських ракетних ударів по Львову, здійснених минулої ночі, знову зросла. Під завалами виявили тіло вже десятого загиблого.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram канал мера Львова Андрія Садового.
"Щойно знайшли 10 тіло. Жінка", - розповів він.
Після виявлення загиблої працівники ДСНС дістають тіло з-під завалів.
За словами Садового, на цьому рятувально-розшукову операцію, яка тривала з учорашньої ночі, вже буде завершено.
Ракетний удар РФ по Львову
У Львові минулої ночі, 6 липня, пролунали вибухи під час масштабної повітряної тривоги в Україні. Внаслідок ворожих ракетних ударів були загиблі та десятки поранених, є серйозні руйнування цивільної інфраструктури.
Раніше вранці 7 липня у МВС повідомили про виявлення дев'ятої жертви. Наразі виявилося, що кількість загиблих збільшилася до десяти. Крім того, поранення різного ступеня тяжкості одержали понад 40 осіб, серед яких є діти.
Були пошкоджені та зруйновані понад 35 будинків, більш ніж 250 квартир, 10 гуртожитків, будинок дитини, два вищих навчальних заклади освіти, а також інша цивільна інфраструктура.
Все, що відомо про нічну атаку РФ на Львів, можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.
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