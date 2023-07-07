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У Запорізькій області окупанти відмовляються воювати через значні втрати, - Генштаб

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Запорізька область , П'ятниця 07 липня 2023 19:20
У Запорізькій області окупанти відмовляються воювати через значні втрати, - Генштаб Фото: у Запорізькій області окупанти відмовляються воювати через значні втрати (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Через значні втрати на фронті у Запорізькій області близько 20 російських військових відмовились виконувати бойові завдання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

"На тлі успішних бойових дій Сил оборони України та через значні втрати противника в живій силі, в підрозділах російських окупаційних військ збільшилась кількість відмов від участі у бойових діях", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, в районі населеного пункту Розівка Запорізької області, близько 20 російських військових відмовились виконувати бойові завдання на передових позиціях. Після цього їх взято під варту та переміщено до будівлі Розівського районного суду.

Контрнаступ ЗСУ

Українські військові вже близько місяця ведуть контрнаступ відразу на трьох напрямках - Мелітопольському, Бахмутському та Бердянському. За даними спікера Східного угруповання військ Сергія Череватого, ЗСУ просунулися на більш ніж кілометр на Бахмутському напрямку за останню добу.

При цьому, наразі відомо про звільнення 9 населених пунктів у Донецькій та Запорізькій областях, а також окупованих територій з 2014 року.

Втрати Росії в Україні

За даними Генштабу ЗСУ, українські військові ліквідували ще 510 окупантів за минулу добу. З початку повномасштабного вторгнення втрати російської армії перевищили 232 тисяч вояків. Також було знищено 20 артсистем та інша техніка окупантів.

На Таврійському напрямку ЗСУ за останню добу ліквідували майже дві роти російських окупантів та знищили 28 одиниць ворожої техніки.

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