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Черги на кордоні з РФ біля Новоазовська сягнули до 30 км (відео)

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Маріуполь, П'ятниця 07 липня 2023 10:19
Черги на кордоні з РФ біля Новоазовська сягнули до 30 км (відео) Фото: черги на кордоні з РФ біля Новоазовська сягнули до 30 км (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Черги на багато кілометрів утворилися на кордоні України з Росією у районі тимчасово окупованого Новоазовська Донецької області у п'ятницю, 7 липня. Імовірно, вони викликані ситуацією з можливим терактом на Запорізькій АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Через нагнітання ситуації навколо Енергодару та радіологічної загрози, черги на кордоні між Україною та Росією в районі Новоазовська сягнули до 30 км", - розповів він.

Андрющенко констатував, що домінують автомобілі з українськими номерами Запорізької області.

"В той самий час, черга на зворотний напрям. Фури пруть на Крим.
Автодорога Новоазовськ - Сімферополь залишається майже єдиною логістичною артерією для Криму", - додав він.

Черги у районі Новоазовська

Зазначимо, що черги в районі КПП окупованого Новоазовська утворюються не вперше. Буквально нещодавно там утворилися затори через вибухи, що сталися у Маріуполі 28 травня. Тоді через "бавовну" недалеко від міста загинули понад 100 російських військових. Також 29 травня стало відомо, що удари припали і по складах і базах росіян у Юріївці, Микільському та Урзуфі.

Для довідки

Новоазовськ - місто, розташоване на березі Азовського моря, на схід від Маріуполя, Донецької області. У 10 км від міста розташований пункт пропуску на кордоні з Росією Новоазовськ - Весело-Вознесенка.

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