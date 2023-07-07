Касетні боєприпаси і не тільки. США оголосили новий військовий пакет для України

Сполучені Штати Америки (США) оголосили черговий пакет військової допомоги для України вартістю понад 800 млн доларів. До нього увійшли касетні боєприпаси та інше озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг заступника голови Пентагону США з політичних питань Коліна Каля.

Чиновник зазначив, що у рамках чергового пакету військової допомоги від США Україна отримає:

додаткові ракети для ЗРК Patriot;

ракети AIM-7 для ППО;

зенітні комплекси Stinger;

додаткові боєприпаси для HIMARS;

31 155-мм гаубицю;

155-мм артилерійські снаряди, у тому числі касетні боєприпаси DPICM, та 105-мм снаряди;

32 БМП Bradley;

32 бронетранспортери Stryker;

обладнання для розмінування;

ракети TOW;

Javelin та інші протитанкові системи та ракети;

високоточні авіаційні боєприпаси;

безпілотні літальні апарати Penguin;

27 тактичних машин для евакуації техніки;

10 тактичних автомобілів для буксирування та перевезення техніки;

підривні боєприпаси та системи подолання перешкод;

стрілецька зброя та понад 28 мільйонів патронів до стрілецької зброї та гранати;

запасні частини та інше польове обладнання.

Головне про касетні боєприпаси

Це тип бойового припасу, при розриві якого викидаються так звані суббоєприпаси (меншого розміру). Зазвичай вони застосовуються для знищення особового складу та техніки противника. Можуть використовуватися для руйнування злітно-посадкових смуг та ліній електропередач.

Їхнє застосування становить небезпеку для мирних жителів як під час військових конфліктів, так і після них через те, що частина суббоєприпасів може не спрацювати і фактично перетворитися на міни. Виявлення таких елементів потребує великих витрат.

Касетні боєприпаси заборонені відповідною міжнародною конвенцією від травня 2008 року. Станом на 2022 рік до неї приєдналися 123 країни. Ані США, ані Україна, ані, тим більше, Росія не є підписантами цього документа.