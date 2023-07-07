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У Туреччині розпочалася зустріч Зеленського та Ердогана

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Туреччина, П'ятниця 07 липня 2023 22:44
У Туреччині розпочалася зустріч Зеленського та Ердогана Фото: президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Президент України Володимир Зеленський, який перебуває з робочим візитом у Туреччині, розпочав зустріч зі своїм турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нurriyet та Telegram Володимира Зеленського.

Як повідомляється, зустріч президентів розпочалася близько 21:00 за київським часом в особняку Вахдеттіна у Стамбулі. Після переговорів також очікується спільна пресконференція Зеленського та Ердогана.

"Зустріч з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом. Дуже важливі переговори. Безпека - і в нашому Чорноморському регіоні, і загалом в Європі. Вдячний за підтримку територіальної цілісності та суверенітету України", - написав глава держави.

Під час зустрічі президенти обговорять саміт НАТО у Вільнюсі, українську "формулу миру", захист і розвиток Чорноморської зернової ініціативи та подальші зусилля заради продовольчої безпеки.

Європейське турне Зеленського

Нагадаємо, останні кілька днів президент Володимир Зеленський відвідує з робочими візитами країни Європи в рамках нового турне.

Вчора глава держави вже побував у Болгарії, де провів переговори з прем'єром Ніколаєм Денковим та президентом Руменом Радєвим.

Також він прилітав і до Чехії. Там він зустрічався та проводив пресконференцію з президентом Петром Павелом.

Сьогодні глава держави був у Словаччині. Він провів переговори з президентом Зузаною Чапутовою та домовився про нові військові постачання для нашої країни.

Пізніше стало відомо, що Зеленський прибув до Туреччини у рамках свого турне країнами Європи. Зокрема, він планує провести переговори з колегою Реджепом Таїпом Ердоганом.

Детальніше про турне Зеленського можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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