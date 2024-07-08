Нова допомога від Британії та провал ультраправих у Франції: новини за вихідні

Детальніше про те, що сталося на вихідних, - у матеріалі РБК-Україна .

Війна Росії проти України: останні новини

Новини за 6 липня:

Новини за 7 липня:

Новий пакет допомоги від Британії

У неділю, 7 липня, новий міністр оборони Британії Джон Хілі під час візиту до Одеси оголосив про новий пакет військової допомоги для України.

Серед іншого до пакета увійдуть високоточні ракети Brimstone, боєприпаси та артилерійські гармати.

Детальніше про новий пакет допомоги від Британії, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Провал ультраправих у Франції

У Франції ж вчора завершився другий тур виборів до Національних зборів (нижньої палати парламенту). Партія проросійської Марін Ле Пен зазнала поразки.

За даними екзитполу Ifop, неочікувано, але перше місце на виборах здобуде ультралівий "Новий народний фронт", який може отримати від 180 до 215. На другому місці йде президентська коаліція Еммануеля Макрона з 150-180 місцям. А партія Ле Пен "Національне об'єднання" аж на третьому місці й може розраховувати лише на 120-150 мандатів.

Кулеба назвав очікування України від саміту НАТО

Цього тижня, з 9 по 11 липня, у Вашингтоні відбудеться саміт НАТО. Одним з головних питань порядку денного зустрічі 32 лідерів держав-членів буде Україна.

Київ очікує, що рішення ювілейного 75-го саміту НАТО, який пройде цього тижня у Вашингтоні, буде включати дві речі.

"Наші очікування від саміту, що комплекс рішень, які там будуть ухвалені, означатиме дві речі: суттєве посилення нашої обороноздатності, особливо у сфері ППО, та суттєвий крок до членства в НАТО", - сказав глава українського МЗС Дмитро Кулеба.

Окупанти використовують спорт для поширення пропаганди серед підлітків

За даними ЦНС, окупанти почали присвоювати категорії тим підліткам-спортсменам, які в силу різних обставин лишились на окупованих територіях.

"Таке присвоєння кандидатів у майстри спорту від РФ є навмисним маркуванням спортсменів з суто пропагандистських мотивів", - пояснили в центрі.

F-16 будуть в Україні в найближчій перспективі

"Ми обговорили всі технічні умови, необхідні для того, щоб ці F-16 могли літати тут, і в цьому напрямку робляться важливі кроки", - сказав міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.

Однак він заявив, що не хоче називати конкретну дату поставки винищувачів.

"Україна теж цього не хоче. Ми не хочемо робити Путіна мудрішим, ніж він вже є", - пояснив Брекельманс.

Проте міністр наголосив, що "в короткостроковій перспективі" літаки будуть доставлені.

У Харківській області автомобіль з родиною підірвався на міні

Родина їхала на легковому автомобілі на грунтовій дорозі у лісі в Харківському районі.

"Внаслідок підриву на ворожій міні, за попередніми даними правоохоронців, загинули четверо людей, серед них - є дитина. Розпізнавання тіл триває. Зі слів рідних загиблих, в авто могли бути шестеро людей: 4 дорослих та 2 дитини", - повідомив глава ОВА.

Подальший пошук тіл та встановлення осіб триває. На місці трагедії працюють слідчі та рятувальники.

У Києві частково скасують обмеження руху кільцевої електрички

"В ці вихідні в експериментальному режимі проїхали за повним кільцем, відхилення від розкладу в межах 3 хвилин не критичні, тож закріплюємо оновлений графік до кінця липня", - йдеться у повідомленні УЗ.

Після анонсу "несподіваних зустрічей" літак Орбана вилетів до Китаю

Як повідомив угорський портал 444, військово-урядовий літак Dassault Falcom 7X прямував з Будапешта до Пекіна, про що свідчать сайти радіолокаційного стеження. Імовірно, у ньому сидить Віктор Орбан.

Напередодні Орбан в інтерв'ю швейцарській газеті Die Weltwoche анонсував "несподівані зустрічі".

З ким саме він зустрінеться, політик не уточнив. Але у соціальній мережі X написав, що з 8 липня продовжить зусилля щодо врегулювання війни в Україні.