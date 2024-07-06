РФ продовжує активно тиснути на Торецькому напрямку. Яка ситуація на фронті на ранок

За минулу добу на фронті сталося майже 140 боєзіткнень. Окупанти продовжують активно тиснути на Торецькому напрямку та постійно атакують на Покровському.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ на 8:00.

"На Торецькому напрямку агресор досить активний - вчинив 18 атак у районах населених пунктів Торецьк, Північне та Нью-Йорк на Донеччині. Підтримував свої дії авіаударами", - йдеться у повідомленні.

Крім того, на Покровському напрямку ЗСУ відбивали 45 атак окупантів поблизу населених пунктів Калинове, Новоолександрівка, Воздвиженка, Євгенівка, Прогрес, Яснобродівка, Новоселівка Перша, Уманське та Нетайлове Донецької області.

"Понад половину з них агресор здійснив біля Новоолександрівки та Новоселівки Першої", - додали військові.

Ситуація на інших напрямках

На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні і штурмові дії за підтримки авіації, загалом тут відбулося вісім бойових зіткнень в районах населених пунктів Вовчанськ, Глибоке, Стариця і Липці.

На Куп’янському напрямку кількість боєзіткнень за добу збільшилась до п’яти. Сили оборони відбивали атаки противника в районах Синьківки і Петропавлівки Харківської області.

На Лиманському напрямку ЗСУ стали на заваді 21 атаці окупантів в районах населених пунктів Греківка, Макіївка, Невське Луганської області, Терни на Донеччині та у Серебрянському лісі.

На Сіверському напрямку Силами оборони відбито сім атак в районах Спірного та Виїмки Донецької області і Білогорівки на Луганщині.

На Краматорському напрямку українські захисники зупинили десять спроб противника прорвати оборону ЗСУ в районах Кліщіївки, Калинівки, Іванівського і Андріївки Донецької області.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Невельське та Костянтинівка, де ворог дев’ять разів намагався прорвати оборону ЗСУ.

На Времівському напрямку противник здійснив сім атак наших позицій в районах Костянтинівки, Водяного і Макарівки Донецької області.

На Оріхівському напрямку відбулось два бойових зіткнення. Ворог отримав жорстку відсіч біля Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку окупанти і надалі намагаються вибити підрозділи Сил оборони з позицій на плацдармах, що на лівобережжі Дніпра. Усі п’ять атаки російських загарбників успіху не мали.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями, противник зберігає військову присутність, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, обстрілює населені пункти з території РФ.