Новая помощь от Британии и провал ультраправых во Франции: новости за выходные

Детальнее о том, что произошло на выходных, - в материале РБК-Украина .

Война России против Украины: последние новости

Новости за 6 июля:

Новости за 7 июля:

Новый пакет помощи от Великобритании

В воскресенье, 7 июля, новый министр обороны Британии Джон Хили во время визита в Одессу объявил о новом пакете военной помощи для Украины.

Среди прочего в пакет войдут высокоточные ракеты Brimstone, боеприпасы и артиллерийские пушки.

Детальнее о новом пакете помощи от Британии, можно узнать в материале РБК-Украина.

Провал ультраправых во Франции

Во Франции же вчера завершился второй тур выборов в Национальное собрание (нижнюю палату парламента). Партия пророссийской Марин Ле Пен потерпела поражение.

По данным экзитпола Ifop, неожиданно, но первое место на выборах получит ультралевый "Новый народный фронт", который может получить от 180 до 215. На втором месте идет президентская коалиция Эммануэля Макрона со 150-180-м. А партия Ле Пен "Национальное объединение" на третьем месте и может рассчитывать всего на 120-150 мандатов.

Кулеба назвал ожидания Украины от саммита НАТО

На этой неделе с 9 по 11 июля в Вашингтоне состоится саммит НАТО. Одним из главных вопросов повестки дня встречи 32 лидеров государств-членов будет Украина.

Киев ожидает, что решение юбилейного 75-го саммита НАТО, который пройдет на этой неделе в Вашингтоне, будет включать в себя две вещи.

"Наши ожидания от саммита, что комплекс решений, которые там будут приняты, будет означать две вещи: существенное усиление нашей обороноспособности, особенно в сфере ПВО, и существенный шаг к членству в НАТО", - сказал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Оккупанты используют спорт для распространения пропаганды среди подростков

По данным ЦНС, оккупанты начали присваивать категории тем подросткам-спортсменам, которые в силу разных обстоятельств остались на оккупированных территориях.

"Такое присвоение кандидатов в мастера спорта от РФ является умышленной маркировкой спортсменов по сугубо пропагандистским мотивам", – пояснили в центре.

F-16 будут в Украине в ближайшей перспективе

"Мы обсудили все технические условия, необходимые для того, чтобы эти F-16 могли летать здесь, и в этом направлении предпринимаются важные шаги", - сказал министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс.

Однако он заявил, что не желает называть конкретную дату поставки истребителей.

"Украина тоже этого не хочет. Мы не хотим делать Путина мудрее, чем он уже есть", - объяснил Брекельманс.

Однако министр подчеркнул, что "в краткосрочной перспективе" самолеты будут доставлены.

В Харьковской области автомобиль с семьей взорвался на мини

Семья ехала на легковом автомобиле на грунтовой дороге в лесу в Харьковском районе.

"В результате подрыва на вражеской мини, по предварительным данным правоохранителей, погибли четыре человека, среди них - есть ребенок. Распознавание тел продолжается. По словам родных погибших, в авто могли быть шесть человек: 4 взрослых и 2 ребенка", - сообщил глава ОВА.

Дальнейший поиск тел и установка лиц продолжается. На месте трагедии работают следователи и спасатели.

В Киеве частично отменят ограничение движения кольцевой электрички

"В эти выходные в экспериментальном режиме проехали за полным кольцом, отклонения от расписания в пределах 3 минут не критичны, поэтому закрепляем обновленный график до конца июля", - говорится в сообщении УЗ.

После анонса "неожиданных встреч" самолет Орбана вылетел в Китай

Как сообщил венгерский портал 444, военно-правительственный самолет Dassault Falcom 7X следовал из Будапешта в Пекин, о чем свидетельствуют сайты радиолокационной слежки. Вероятно, в нем сидит Виктор Орбан.

Накануне Орбан в интервью швейцарской газете Die Weltwoche анонсировал "неожиданные встречи".

С кем он встретится, политик не уточнил. Но в социальной сети X написал, что с 8 июля продолжит усилия по урегулированию войны в Украине.