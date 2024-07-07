У Києві частково скасують обмеження руху для кільцевої електрички

У Києві зміни у графіку будівництва тунелю для Подільсько-Воскресеньского мосту дозволяют частково скасувати обмеження руху для кільцевої електрички.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Kyiv City Express.

"В ці вихідні в експериментальному режимі проїхали за повним кільцем, відхилення від розкладу в межах 3 хвилин не критичні, тож закріплюємо оновлений графік до кінця липня", - йдеться у повідомленні.

Згідно графіку, який діє до 31 липня, рух по повному кільцю буде відбуватись щогодини у будні і вихідні дні.

Крім того, у будні дні будуть щопівгодинні рейси в години пік, але тільки на дільниці Святошин - Вокзальна - Дарниця (в обидві сторони).