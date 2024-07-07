У Києві частково скасують обмеження руху для кільцевої електрички
У Києві зміни у графіку будівництва тунелю для Подільсько-Воскресеньского мосту дозволяют частково скасувати обмеження руху для кільцевої електрички.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Kyiv City Express.
"В ці вихідні в експериментальному режимі проїхали за повним кільцем, відхилення від розкладу в межах 3 хвилин не критичні, тож закріплюємо оновлений графік до кінця липня", - йдеться у повідомленні.
Згідно графіку, який діє до 31 липня, рух по повному кільцю буде відбуватись щогодини у будні і вихідні дні.
Крім того, у будні дні будуть щопівгодинні рейси в години пік, але тільки на дільниці Святошин - Вокзальна - Дарниця (в обидві сторони).
Нагадаємо, що у Києві за допомогою найсучасніших європейських технологій відновили дві третини генеруючих потужностей.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що мер Києва Віталій Кличко підписав меморандум з GIZ щодо реформування системи теплопостачання столиці. Так, в Києві будуть міні-ТЕЦ, які здатні працювати на різних видах палива.
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