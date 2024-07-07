F-16 будуть в Україні в найближчій перспективі, - Міноборони Нідерландів
Наразі ні Нідерланди, ні Київ не планують розкривати терміни, коли літаки F-16 прибудуть до України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Нідерландів Рубена Брекельманса.
"Ми обговорили всі технічні умови, необхідні для того, щоб ці F-16 могли літати тут, і в цьому напрямку робляться важливі кроки", - сказав Брекельманс.
Однак він заявив, що не хоче називати конкретну дату поставки винищувачів.
"Україна теж цього не хоче. Ми не хочемо робити Путіна мудрішим, ніж він вже є", - сказав Брекельманс.
Проте міністр наголосив, що "в короткостроковій перспективі" літаки будуть доставлені.
F-16 для України
Нагадаємо, що вчора стало відомо, що під час телефонного брифінгу високопоставлений чиновник адміністрації США заявив, що Штати досягли "значного прогресу" у підготовці українських пілотів для експлуатації винищувачів F-16, а отже, за його словами, наступного тижня слід очікувати нових заяв щодо цього.
Водночас український президент Володимир Зеленський заінтригував заявою, що США зробили ще один крок для зміцнення протиповітряної оборони України.
Зауважимо також, що на початку місяця у Нідерландах дозволили експорт в Україну 24-х винищувачів F-16.
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