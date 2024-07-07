F-16 будуть в Україні в найближчій перспективі, - Міноборони Нідерландів

Наразі ні Нідерланди, ні Київ не планують розкривати терміни, коли літаки F-16 прибудуть до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Нідерландів Рубена Брекельманса.

"Ми обговорили всі технічні умови, необхідні для того, щоб ці F-16 могли літати тут, і в цьому напрямку робляться важливі кроки", - сказав Брекельманс.

Однак він заявив, що не хоче називати конкретну дату поставки винищувачів.

"Україна теж цього не хоче. Ми не хочемо робити Путіна мудрішим, ніж він вже є", - сказав Брекельманс.

Проте міністр наголосив, що "в короткостроковій перспективі" літаки будуть доставлені.