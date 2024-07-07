Бійці Нацгвардії показали гарячі бої у Серебрянському лісі (відео)

У Серебрянському лісі (Луганська область), де з літа 2022 року проходить лінія оборони ЗСУ, тривають серйозні бої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацгвардію .

Цей ліс розташований впритул до міста Кремінна Луганської області. Тому його ще називають Кремінським.

Відбиватися від окупантів у лісовій місцевості досить складно. Протяжність Серебрянського лісу, судячи з інформації з відкритих джерел, становить 10,1 га.

Ситуація на фронті

Минулої доби на фронті сталося 151 бойове зіткнення. Найбільше окупанти атакують на Покровському, Лиманському та Курахівському напрямках.

Зокрема, загарбники не залишають спроб вийти на кордони Донецької та Луганської областей.

За даними Інституту вивчення війни, нещодавно росіяни просунулися на південний схід від Куп'янська та Сіверська, а також у напрямку Торецька.

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