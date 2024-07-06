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Росія завдала удару по енергетичній інфраструктурі Сумської області

Субота 06 липня 2024 06:24
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Росія завдала удару по енергетичній інфраструктурі Сумської області Ілюстративне фото (t.me/s/dsns_telegram)
Автор: Вадим Ребрина

В ніч на 6 липня через атаку росіян із застосуванням БпЛА типу “Шахед” були знеструмлені населені пункти Сумської області у кількох районах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію.

Аварійно-ремонтні служби працюють над відновленням електропостачання.

Наслідки ворожої атаки уточнюються, повідомили в ОВА.

Нагадаємо, в ніч на 6 липня російські війська атакували Україну кількома групами ударних безпілотників. У Сумах пролунали вибухи.

КП "Міськводоканал" повідомило, що у зв'язку зі знеструмленням усіх об'єктів водоканалу тимчасово припинена подача води в місто.

Також вибух пролунав у Полтавській області.

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Росія завдала удару по енергетичній інфраструктурі Сумської області
Росія завдала удару по енергетичній інфраструктурі Сумської області
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