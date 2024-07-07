Після анонсу "несподіваних зустрічей" літак Орбана вилетів до Китаю, - ЗМІ

Після зустрічей у Києві, Москві та Азербайджані літак прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана вилетів до Китаю. Його прибуття очікується у понеділок, 8 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на угорський портал 444.

На момент публікації статті військово-урядовий літак Dassault Falcom 7X прямував з Будапешта до Пекіна, про що свідчать сайти радіолокаційного стеження. Імовірно, у ньому сидить Віктор Орбан. Уряд Угорщини поки що не надав жодної інформації про цю поїздку. Портал 444 звернувся до прес-секретаря і до прес-служби канцелярії Орбана і зазначив, що повідомить деталі відразу, як отримає відповідь. Також журналісти зазначили, що останніми днями Віктор Орбан відвідав Україну і провів переговори з президентом Володимиром Зеленським, а потім вирушив до Москви, де більше трьох годин розмовляв з російським диктатором Володимиром Путіним. Потім він вилетів до Азербайджану на неформальний саміт Організації тюркських держав.