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Після анонсу "несподіваних зустрічей" літак Орбана вилетів до Китаю, - ЗМІ

Неділя 07 липня 2024 20:30
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Після анонсу "несподіваних зустрічей" літак Орбана вилетів до Китаю, - ЗМІ Фото: прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Після зустрічей у Києві, Москві та Азербайджані літак прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана вилетів до Китаю. Його прибуття очікується у понеділок, 8 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на угорський портал 444.

На момент публікації статті військово-урядовий літак Dassault Falcom 7X прямував з Будапешта до Пекіна, про що свідчать сайти радіолокаційного стеження. Імовірно, у ньому сидить Віктор Орбан.

Уряд Угорщини поки що не надав жодної інформації про цю поїздку. Портал 444 звернувся до прес-секретаря і до прес-служби канцелярії Орбана і зазначив, що повідомить деталі відразу, як отримає відповідь.

Також журналісти зазначили, що останніми днями Віктор Орбан відвідав Україну і провів переговори з президентом Володимиром Зеленським, а потім вирушив до Москви, де більше трьох годин розмовляв з російським диктатором Володимиром Путіним. Потім він вилетів до Азербайджану на неформальний саміт Організації тюркських держав.

Що відомо про "мирні ініціативи" Угорщини

Нагадаємо, днями раніше глава МЗС Угорщини Петер Сійярто анонсував нові "мирні кроки" щодо України.

"Тепер усі можуть бути впевнені в тому, що наступні шість місяців будуть місією миру, щоб нарешті забезпечити мир у нашому регіоні", - зазначив він у пості із заявою про перший тиждень угорського головування в Євросоюзі.

Згодом Сійярто опублікував відео, в якому відреагував на критику прем'єра Віктора Орбана за зустріч із Володимиром Путіним.

"Ці нападки нас не стримують і не бентежать. Місія світу триває і навіть стає сильнішою, тому я прошу європейських політиків, які підтримують війну, пристебніть ремені та стежте за оновленнями наступного тижня", - додав міністр.

Крім того, напередодні Орбан в інтерв'ю швейцарській газеті Die Weltwoche анонсував "несподівані зустрічі". Із ким саме він зустрінеться, політик не уточнив. Але у соціальній мережі X написав, що з 8 липня продовжить зусилля щодо врегулювання війни в Україні.

"Я провів переговори в Москві з президентом Путіним. Моєю метою було встановлення прямих каналів зв'язку, початок діалогу найшвидшим шляхом до мирного врегулювання. Я виконав ці завдання. Далі буде в понеділок", - зазначив Орбан.

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